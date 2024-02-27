Bakan Uraloğlu: Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sadece bir seçimi kazanma saikiyle hemşehrilerimizi, vatandaşımızı asla kandırmadık. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik" dedi. Bakan Uraloğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak için yüksek hızlı tren (YHT) ile Konya'ya geldi. Uraloğlu, ilk olarak Beyşehir ilçesine geçerek Beyşehir Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret etti. Uraloğlu, ziyaret sırasında Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayan ve tek yöne trafiğe kapalı olan Demirkapı Tüneli'nin 1 Mart'a kadar trafiğe açılacağını duyurdu. Uraloğlu, "Demirkapı yolunun 1 Mart'a kadar bölünmüş olarak tekrar trafiğe verileceğini arkadaşlarım bana iletti. Ben de sizlere bunu duyuruyorum. Bazı problemler vardı. Mekanik işler vardı. Aydınlatma vesaire, oralardaki eksiklikleri tamamladık. Bundan sonra da artık orayı 2 gidiş, 2 geliş olarak bundan sonra bir daha kapatmamak üzere açtık. Beyşehir-Isparta yolunun yapılması noktasında bazı projeler var. Onların proje çalışmalarını yürütüyoruz. Bittiğinde yatırım programını alıp, o ihtiyaçları da karşılayacağız" dedi. 'VATANDAŞIMIZI KANDIRMADIK'31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri hatırlatan Uraloğlu şunları söyledi:"Malum seçim sürecindeyiz. Sadece bir seçimi kazanma saikiyle hemşehrilerimizi, vatandaşımızı asla kandırmadık. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Bazen şu eleştirilerle karşılaştık; 'Başladınız, ama biraz uzun sürdü.' Evet, bazen bunlarla karşılaşabiliyoruz. Belli zorluklar yaşayabiliyoruz, kamulaştırma problemi olabiliyor, müteahhidin sıkıntısı olabiliyor, zeminde sıkıntılar olabiliyor. Bazı sıkıntılar olabiliyor ama hiçbir işimizi Allah'ın izniyle yarım bırakmadık ve bırakmayacağız. Vatandaşımızın içerisindeyiz. Bakın, bazen sizlerin eleştirileriyle karşılaşabiliyoruz. Bunları en üst seviyede dikkate alıyoruz. Ama bir taraftan da orada şöyle bir tespiti de yapıyoruz. O tespit de nedir? Çözüm beklentisi; hala o işin yapılma beklentisinin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinde olduğunu memnuniyetle görüyoruz."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:00 facebook

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