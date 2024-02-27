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        Bakan Uraloğlu, Konya'da raylı sistem projeleri tanıtım ve köprülü kavşak açılış töreninde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konyaray Projesi'nin sanayi bölgesine de hizmet edeceğini, böylelikle mesai giriş ve çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:16 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:21
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        Bakan Uraloğlu, Konya'da raylı sistem projeleri tanıtım ve köprülü kavşak açılış töreninde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konyaray Projesi'nin sanayi bölgesine de hizmet edeceğini, böylelikle mesai giriş ve çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi.

        Uraloğlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Raylı Sistem Projeleri Tanıtım Programı ve Sedirler Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde, bugün Beyşehir-Seydişehir kara yolunun açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

        Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesinin Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Uraloğlu, "Sedirler Köprülü Kavşağı da Konya'da trafik akışını düzenleyerek hem şehrimizin çehresini değiştirecek hem de konforlu bir ulaşım sunacak. Mühendislik eseri, Konya'mıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        Uraloğlu, Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 128,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, kentte bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1282 kilometreye çıkardıklarını, 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptıklarını vurguladı.

        Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkenin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, bu projeyle Akdeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayarak, Toroslar'a mühür vurduklarını dile getirdi.

        Uraloğlu, Konya Çevre Yolu, Alacabel Tüneli, Konya-Ereğli-Ulukışla Yolu, Akşehir-Yunak yolu gibi 8 ayrı projede çalışmaların sürdüğüne dikkati çekerek, projelerin bedelinin yaklaşık 26,5 milyar liraya ulaştığını aktardı.

        Konya'nın demir yolu ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Konyaray, yeni inşa edilmekte olan istasyonları, modern, hızlı ve konforlu işletim sistemi ile yüzey metro özelliğiyle Konyalıların hizmetinde olacak. 13 istasyonun bulunduğu bu sistem sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar planlayarak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz."​​​​​​​

        Uraloğlu, Konya'nın kent içi raylı sistemlere yönelik yeni projeler geliştirdiklerinin altını çizerek, "Selçuk Üniversitesi-Alaaddin hattı ile yüksek yoğunluğa sahip koridorda, hız ve konforu arttıracak metro hattımızla hizmet vereceğiz. Proje çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütüyoruz. Şehir merkezini ring şeklinde saran Fetih Caddesi tramvay hattı ile mevcut ve planlanan tüm raylı sistem hatlarıyla entegrasyon sağlayarak Konya raylı sistem ağının en efektif biçimde hizmet vermesini sağlayacağız." diye konuştu.

        Uraloğlu, Konya'nın gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceklerini vurguladı.

        Konyalıların her zaman hakkı savunduğunu ve haklının yanında olduğunu belirten Uraloğlu, "İnanıyorum ki; 31 Mart yerel seçimlerinde de Konya Büyükşehir Belediyesiyle bütün ilçe belediye başkanlıklarını Cumhur İttifakı olarak kazanacağız. AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimizle planladığımız tüm projeleri hayata geçireceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından Sedirler Köprülü Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Programa, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, merkez ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

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