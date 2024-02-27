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        Yalıhüyük'te kurulan kadın kooperatifi üretime başladı

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaşıyan kadınların bir araya gelerek kurduğu Yalıhüyük Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ilçe halkını davet ettikleri etkinlikte ilk ürünlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:08
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        Yalıhüyük'te kurulan kadın kooperatifi üretime başladı
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        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaşıyan kadınların bir araya gelerek kurduğu Yalıhüyük Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ilçe halkını davet ettikleri etkinlikte ilk ürünlerini sergiledi.

        Yalıhüyük düğün salonunda gerçekleşen tanıtım programında konuşan kooperatif başkanı Nazlı Yurtsever, ilçede yaşayan kadınlarla elle vererek bu işe giriştiklerini söyledi.

        Yurtsever sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlçe Kaymakamımız bizlere yol gösterdi. Belediye başkanımızın da destekleri ile Kadın kooperatifimizi kurduk. Bu süreçte hemen çalışmalara başlayarak unlu mamullerimizi üretmeye başladık. İlk olarak ilçemizde satışlarımız başladı. Daha sonra Konya Merkez ve Antalya’ya sipariş üzerine ürünlerimizi pazarlamaya başladık. Ürün çeşitliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Hedeflerimiz daha büyük. Bugün ilk olarak İlçemiz halkını davet ederek ortaya çıkardığımız ürünleri göstermek istedik. Halkımızın desteği oldukça önemli hepsine teşekkür ederim."

        Öte yandan katıldığı başka bir program nedeniyle etkinliğe katılamayan ilçe kaymakamı Muhammed Sağır'ın etkinlikte okunan mesajında, "Kadınlarımızın başlattığı üretim atılımı ve tüm ilçe halkının kooperatifine sahip çıkıyor olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yalıhüyük’te 2024 yılı kadınlarımızın üretimiyle damga vurulan bir yıl olacak. Hepsiyle gurur duyuyorum. Tebrik ederim." dediği belirtildi.

        Programa Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ceren Adanur Cemek, Emniyet Amiri Yusuf İbili, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yılmaz ve ilçe halkı katıldı.

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