Bakan Uraloğlu: Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik (2) BAKANURALOĞLU: KONYARAY'IN 13 İSTASYONU OLACAKUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'nın Beyşehir- Seydişehir karayolu ve Seydişehir ilçesinde ise Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirip, daha sonra Konya Raylı Sistem Projeleri tanıtım programı ve Sedirler Köprülü Kavşağı açılışını yaptı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, KONYARAY projesinin detaylarını anlattı. Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere KONYARAY projesini başlattık. Toplamda 45,9 km uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB'ler ve sanayi alanları, havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz" dedi.'MESAİ GİRİŞ- ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAĞIZ'KONYARAY'ın şehir trafiğinin yoğunluğunu azaltacağını ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle tamamladı:"Geçen yıl 28 Nisan'da yer teslimini yaptığımız projemizin 1'inci etabı olan 19,7 kilometrelik Konya Gar- Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını 4'e çıkartacağız. 2 Hatta YHT, 2 hatta da KONYARAY banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliği yapacağız. Yeni inşa edilmekte olan istasyonları, modern, hızlı ve konforlu işletim sistemi ile bu hat yüzey metro özelliğiyle Konyalıların hizmetinde olacak. 13 istasyonun bulunduğu bu sistem sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece, mesai giriş- çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar planlayarak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz. İlk etabın ardından; Konya 2'nci ve 3'üncü Sanayi Bölgesi içerisine girecek 2'nci etaptaki hattımızı çift hat olarak inşa edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 19:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:45 facebook

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