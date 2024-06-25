Konya Adliyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi
Konya Adliyesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Konya Adliyesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, adliyenin personel yemekhanesinde gerçekleştirilen törene, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları, yazı işleri müdürleri ile personeller katıldı.
İnal, katılanlara teşekkür ederek, "Sizlerin geçmiş Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlıkla, mutlulukla, huzurla nice bayramlara erişmenizi diliyorum. Son kararnameyle aramızdan ayrılan kıymetli meslektaşlarımıza da hayırlı olsun, yapmış oldukları hizmetler için kendilerine teşekkür ediyorum, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Program, konuşmaların ardından toplu bayramlaşmayla sona erdi.
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