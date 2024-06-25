Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Adliyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

        Konya Adliyesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Adliyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Adliyesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, adliyenin personel yemekhanesinde gerçekleştirilen törene, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları, yazı işleri müdürleri ile personeller katıldı.

        İnal, katılanlara teşekkür ederek, "Sizlerin geçmiş Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlıkla, mutlulukla, huzurla nice bayramlara erişmenizi diliyorum. Son kararnameyle aramızdan ayrılan kıymetli meslektaşlarımıza da hayırlı olsun, yapmış oldukları hizmetler için kendilerine teşekkür ediyorum, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Program, konuşmaların ardından toplu bayramlaşmayla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor

        Benzer Haberler

        Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitiren ev hanımı, hakim olmayı h...
        Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitiren ev hanımı, hakim olmayı h...
        Konya ve Karaman için turizm geliştirme toplantısı yapıldı
        Konya ve Karaman için turizm geliştirme toplantısı yapıldı
        Konya Otogarı, bayram tatili boyunca 550 bin yolcuyu ağırladı
        Konya Otogarı, bayram tatili boyunca 550 bin yolcuyu ağırladı
        Karapınar'da hububat hasat sezonu açıldı
        Karapınar'da hububat hasat sezonu açıldı
        11. Akşehir XC Open Türkiye yamaç paraşüt mesafe yarışması sona erdi
        11. Akşehir XC Open Türkiye yamaç paraşüt mesafe yarışması sona erdi
        Konya'da çok sayıda kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu
        Konya'da çok sayıda kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu