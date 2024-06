İngiliz posta idaresi, martıların neden olduğu gecikmelerden dolayı özür diledi

BBC Bir bölge sakini, kuşlar yuva yaparken dışarı çıkmanın "ölümcül" olduğunu söylüyor.

İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki bir kasabanın sakinleri, İngiltere'de Kraliyet Posta İdaresi'nden (Royal Mail) geciken postalar için özür dileyen bir mektup aldı. Mektupta postacıların martı saldırıları nedeniyle engellendiği yazıyordu.

Royal Mail, gecikmeden etkilenen bölgede yaşayanların, kuşların yavrularını agresif bir şekilde korumayı bırakmasını bekleyebileceklerini veya yeni bir adres belirleyebileceklerini söyledi.

REKLAM

Bölge sakini Naomi, martıların her yıl altı hafta boyunca komşusunun evine yuva yaptığını anlatıyor:

"Şu an komşumun çatısında bir yuva var ve her yıl altı hafta boyunca dışarı çıkmak ölümcül oluyor. Büyük oğlum her sabah üniversiteye gitmek için evden çıktığında martıların saldırısına uğruyor.

"Yanımdan geçen veya bir şeyler teslim eden insanların saldırıya uğradığını günlük olarak görüyorum."

Mektupta Royal Mail, "durumu günlük olarak izleyeceğine" dair güvence verdi.

"Bildiğiniz gibi, bölgedeki martıların yavrularını korumak için teslimat personeline saldırması nedeniyle şu anda size ve mahalleye güvenli bir şekilde teslimat yapmakta zorluk yaşıyoruz.