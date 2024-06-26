Konya'da olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitenin girişinde meydana geldi.

EKMEK ALIP EVİNE DÖNÜYORDU DHA'da yer alan habere göre ev kadını Ümmü Döğer (42), marketten ekmek alıp evine döndüğü sırada, apartman girişinde Karayolları'nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım (44) ile karşılaştı.

SİLAHLA ÜMMÜ'YÜ VURDU Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler, Yıldırım'a 'Dur, yapma' diyerek engel olmaya çalıştı.

KENDİSİNİ DE SİLAHLA VURDU Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip, apartman içerisinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ İhbarla adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Konya Numune Hastanesi'ne sevk edilen Arafa Yıldırım da hayatını kaybetti.