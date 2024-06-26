Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri | Ümmü Döğer 4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış | Son dakika haberleri

        4 çocuk annesiydi... Ümmü yaşamak için her şeyi yapmış!

        Konya'da, eski sevgilisi 44 yaşındaki Arafa Yıldırım tarafından öldürülen 2'si kız 4 çocuk annesi, 42 yaşındaki Ümmü Döğer'in cenazesi dün toprağa verildi. Cenazeye katılan Döğer'in çocukları, Yıldırım'ın, annelerini sürekli ölümle tehdit ettiğini, şikayetçi olduklarını ve Arafa Yıldırım hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 07:47 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitenin girişinde meydana geldi.

        EKMEK ALIP EVİNE DÖNÜYORDU

        DHA'da yer alan habere göre ev kadını Ümmü Döğer (42), marketten ekmek alıp evine döndüğü sırada, apartman girişinde Karayolları'nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım (44) ile karşılaştı.

        SİLAHLA ÜMMÜ'YÜ VURDU

        Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler, Yıldırım'a 'Dur, yapma' diyerek engel olmaya çalıştı.

        KENDİSİNİ DE SİLAHLA VURDU

        Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip, apartman içerisinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Konya Numune Hastanesi'ne sevk edilen Arafa Yıldırım da hayatını kaybetti.

        YİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞLAR

        Ümmü Döğer'in cenazesi, otopsinin ardından dün öğle vakti Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Döğer'in çocukları, Yıldırım'ın annelerini sürekli ölümle tehdit ettiğini, numarasını engellemesine rağmen tehdit mesajları attığını, bunun için şikayetçi olduklarını ve 6 aylık uzaklaştırma kararı aldıklarını ve geçen hafta sürenin dolması üzerine yeniden 6 aylık uzaklaştırma kararı alındığını belirtti.

        İntihar eden Yıldırım'ın cenazesi ise Kadınhanı ilçesinde Yeşil Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ümmü Döğer
        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Silahlı çatışma anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        Silahlı çatışma anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        İngiltere lider olarak turladı!
        İngiltere lider olarak turladı!
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Yunanistan'dan Türkiye'yle ilişkilerle ilgili açıklama
        Yunanistan'dan Türkiye'yle ilişkilerle ilgili açıklama
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?