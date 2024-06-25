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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayramda da hiç durmadı! Kadın cinayetlerinde 6 ayda vahim tablo | Son dakika haberleri

        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Kadın cinayetleri bayram tatilinde de yürekleri yaktı. Neredeyse her gün 1 ya da daha fazla kadının katledildiği bayram tatilinde de vahşet hiç durmadı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre bu yıl henüz 6 ay dolmadan öldürülen kadınların sayısı 190 oldu. 2023 yılında ise cinayete kurban giden kadınların sayısı 315 olarak açıklanmıştı. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..

        Giriş: 25.06.2024 - 09:06 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:06
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        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
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        Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetleri yürekleri sızlatmaya devam ediyor. Neredeyse her gün bir ya da daha fazla kadının öldürüldüğü korkunç tabloyla ilgili açıklanan veriler de gelinen durumun vahametini ortaya koyuyor.

        Cinayete kurban giden kadınlarla ilgili verileri açıklayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, geçtiğimiz yıl öldürülenlerin sayısını 315 olarak duyurmuştu. Platform, bu yıl ise haziran ayı dışında 5 ayda 164 kadının ve 24 Haziran'a kadar olan sürede de 190 kadının hayattan koparıldığını açıkladı. 2022 yılında öldürülen kadınların sayısı ise 334, 2021 yılında da 280 olarak açıklanmıştı.

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        Adana’da eşi Şükran Aba ve ailesinden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı Hakim Aba
        Adana’da eşi Şükran Aba ve ailesinden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı Hakim Aba

        BAYRAMDA DA HİÇ DURMADI

        Öte yandan kadın cinayetleri bayramda da kan dondurmaya devam etti. Yürekleri sızlatan tabloda son bir haftada Konya'da marketten ekmek alıp evine dönerken eski sevgilisi Arafa Yıldırım tarafından kurşun yağmuruna tutulan Ümmü Döğer, vahşice öldürüldü.

        BİR AİLEYİ YOK ETTİ

        Adana'da da Hakim Aba adlı cani, 3 aylık bebeğini kendisine göstermediklerini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba ile kayınpederi Turgut Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı katletti.

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde başından vurularak öldürülen Hilal Kar
        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde başından vurularak öldürülen Hilal Kar

        PUSU KURDU, BAŞINDAN VURDU

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de önceki gün sokakta yürürken tabanca ile başından vurulan Hilal Kar, hayatını kaybetti. 33 yaşındaki kadının ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından vurulduğu iddia edildi. Kaçan zanlı ise hala aranıyor.

        KARISINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

        Antalya'da da infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu, eski eşi Ayten Çağıran'ı boğazını keserek öldürdü.

        Antalya'da cinayete kurban giden Ayten Çağıran
        Antalya'da cinayete kurban giden Ayten Çağıran

        Afyonkarahisar’dan gelip 3 gün boyunca Çağıran’ı takip eden Kocaoğlu, eski eşi barışma teklifini reddedince cinayeti işlediğini söyledi. Ayten Çağıran'ın vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi olduğu da tespit edildi.

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