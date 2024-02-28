Konya'da 3 yaşındaki kızını öldüren kadın için tekrar akıl sağlığı raporu istendi

3 çocuk annesi Sevda K, Sarayönü ilçesinde 24 Mart 2023'te 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin olup olmadığına dair tekrar rapor hazırlanmasına ve Sevda K'nin İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Tutukevi'ne sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddia makamı, sanığın akıl sağlığına ilişkin 2 farklı raporun dava dosyasına ulaştığını, birinde sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu tespiti, diğerinde ise tam olmadığına ilişkin değerlendirmenin yer aldığı gerekçesiyle sanık hakkında yeniden rapor hazırlanmasını istedi.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Sevda K'nin akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin olup olmadığına dair yeniden rapor hazırlanması istendi.

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