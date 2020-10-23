Seydişehir'de, uyuşturucu operasyonunda; 4 tutuklama



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya) (DHA)KONYA'da, Seydişehir polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu satışı yapan şebekenin olduğunu belirledi. Ardından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ertuğrul K., Mehmet Ali Ş., Emre G., Sedat K., Halil D., Ali Ceylan, Ali Büyükfişenk, Serkan Şendoğan ve Yaşar Tarman gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ceylan, Ali Büyükfişenk, Serkan Şendoğan ve Yaşar Tarman, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2020-10-23 22:06:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.