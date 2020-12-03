Başkan Kavuş'tan plazma bağışı çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kavuş'tan plazma bağışı çağrısı

İHA

Başkan Kavuş'tan plazma bağışı çağrısı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi ziyaretinde, korona virüsü atlatan vatandaşlara plazma bağışı için çağrıda bulundu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezini ziyaret ederek tüm risklerine rağmen canla başla çalışmalarına devam eden Kızılay çalışanlarına moral ve destek verdi. Ziyaretinde gönüllü bağışçılarla da sohbet etme imkanı yakalayan Başkan Mustafa Kavuş, tüm bağışçılara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
“Devletimiz ve milletimiz el ele mücadelenin en güzel örneğini gösterdi"
Türkiye’nin tüm kurumlarıyla pandemi boyunca başarılı bir süreç yürüttüğünün altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, “Türkiye bu savaşta ‘gelişmiş’ denilen batı dünyasından bile çok daha hazırlıklı, çok daha organize ve çok daha insani bir tavır sergiledi. Türkiye’nin bu başarısı dünyada parmakla gösteriliyor. Bu savaşın en ön cephesinde de sağlık kahramanlarımız var. Her birinden Allah razı olsun. Zaman zaman onları çok yormuş olsak da onlar kendi canlarını hiçe sayarak mücadeleye devam ettiler. Plazma ve Kan Bağışı Merkezinde çalışan arkadaşlarımız da bu mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturdular. Bu illet hastalığı atlatan vatandaşlarımız da kan bağışı konusunda büyük hassasiyet gösterdiler. Devletimiz ve milletimiz pandemi boyunca birlik ve beraberlik içinde ortaya koydukları tavırla mücadele nasıl yürütülür dünyaya gösterdiler. Bu nedenle devletimizle de milletimizle de bir kez daha gurur duyduk” şeklinde konuştu.
Başkan Kavuş'tan kan bağışı çağrısı
Başkan Kavuş, “Son dönemde tedavide gösterilen ilerleme ile salgının belki de son dönemecini yaşıyoruz inşallah” diyerek, tüm vatandaşlardan bu önemli dönemeçte kan ve plazma bağışında gösterdikleri hassasiyeti devam ettirmelerini istedi. Korona virüsü atlatan vatandaşlardan immün plazma bağışı yapmaları için çağrıda da bulunan Başkan Kavuş, "Plazma virüs tedavisini destekleyici bir etken. Bunu dünyada ilk uygulayan ülkelerden biriyiz. Tehlike geçene kadar bu yönteme hemşehrilerimin destek vereceğinden şüphem yok. Her bir hemşehrimiz verecekleri kanla, tedavi süreçleri devam eden vatandaşlarımızın hayata tutunmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerdir. Çünkü bu milletin her bir ferdi “Bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibi olur” düsturuna canı gönülden inanır. Ve bu denli büyük sevabı bu kadar kolay alabilecekleri böylesi bir fırsatı asla kaçırmayacaklardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesi "Geleceğini Çöpe Atma" projesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi "Geleceğini Çöpe Atma" projesini ...
Selçuklu Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
Park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev alev yandı
Milletvekili Özboyacı: “Derdimiz insan ve çevre, niyetimiz sıfır atık”
YEREL HABERLER Milletvekili Özboyacı: “Derdimiz insan ve çevre, ...
Belediye 10 yıldır engelini aşmasına yardımcı oluyor
YEREL HABERLER Belediye 10 yıldır engelini aşmasına yardımcı oluyor
Kadir Şeker'in arkadaşı: İftiralar, onu karalamaya yetmeyecek
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in arkadaşı: İftiralar, onu karalamaya ...
Ecdat Bahçesi ve yaya üst geçitlerine “Erişilebilirlik Belgesi”
YEREL HABERLER Ecdat Bahçesi ve yaya üst geçitlerine ...
Prof. Dr. Bakbak: “Diyabet hastalığında göz muayenesi aksatılmamalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bakbak: “Diyabet hastalığında göz muayenesi ...
Konya'da trafiği rahatlatacak çalışma
YEREL HABERLER Konya'da trafiği rahatlatacak çalışma
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kacar: “AIDS semptom vermeksizin yıllarca vücutta bulunabilir”
YEREL HABERLER Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kacar: “AIDS ...
Saldırıya uğrayan DHA muhabiri, uzlaştırmada saldırganların fidan dikmesini ve kitap okumasını istedi
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan DHA muhabiri, uzlaştırmada ...
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay’ı ziyaret etti
Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: “Evde kalmak e-ticareti artırdı”
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: “Evde kalmak e-ticareti ...
Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Güneş sistemini tartıştıkları videoları binlerce izlenen Konyalı gençler konuştu Güneş sistemini tartışan gençler: “Olay tavşan etinin haram olup olmadığından başladı” “Biz bile ne konuştuğumuzu hatırlayamıyoruz”
YEREL HABERLER Güneş sistemini tartıştıkları videoları binlerce ...
35 suçtan aranan ATM dolandırıcısı Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER 35 suçtan aranan ATM dolandırıcısı Konya'da yakalandı
Konya Kasım'da 203 milyon dolar ihracat yaptı
YEREL HABERLER Konya Kasım'da 203 milyon dolar ihracat yaptı
Başkan Kılca Orhangazi Sosyal Tesisi’nde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kılca Orhangazi Sosyal Tesisi’nde incelemede ...
Derbent Aladağ yolu tamamlandı
YEREL HABERLER Derbent Aladağ yolu tamamlandı
Konyalı gençlerin Güneş sistemi tartışması gülümsetti
YEREL HABERLER Konyalı gençlerin Güneş sistemi tartışması gülümsetti
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik görevlilerine kaldı
YEREL HABERLER Konya'da kısıtlama ile sokaklar temizlik ...
Konya'da cadde meydanlarda sessizlik hakim
YEREL HABERLER Konya'da cadde meydanlarda sessizlik hakim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X