Öğretmen, otel odasında ölü bulundu

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Adem ŞEKEROĞLU/ YUNAK, (Konya) (DHA)KONYA'nın Yunak ilçesinde kimya öğretmen Mahmut T. (37) kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mahmut T.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Yunak'ta bir lisede görev yapan öğretmen Mahmut T.'nin yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 yıldır kaldığı oteli aradı. Otel görevlileri de Mahmut T.'nin kapısını çaldı. Açan olmayınca odaya giren görevliler Mahmut T.'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlileri Mahmut T.'nin öldüğünü belirledi. Mehmet T.'nin cansız bedeni otopsi için Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet T.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Yunak Adem ŞEKEROĞLU

2021-02-22 16:47:01



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