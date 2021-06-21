Yasin URAL/KONYA, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde Kalyano Dağı üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği füze saldırısında şehit olan Konyalı Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın´ın (23), şehit olmadan 45 gün önce mevzide çektiği video ortaya çıktı. Şehit Akın´ın videoda "Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan" demesi yürekleri dağladı.
Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 11 Haziran´da Kuzey Irak'ta Kalyano Dağı Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın ağır yaralandı. Hakkari´de hastaneye kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Vatani görevininin ardından 2020 yılında sözleşmeli er olan şehit Akın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.
`ÖLÜRSEK CENNET BİZİM, KALIRSAK VATAN´
Şehit Muhammed Ali Akın'ın, şehit olmadan 45 gün önce çekip yakınlarına gönderdiği video ortaya çıktı. Videoda silah arkadaşlarıyla birlikte 4 gündür dağda olduklarını belirten Şehit Akın, "Devremle beraber dağda 4´üncü günümüz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan. Yağmurda biraz ıslandık. Moraller bozuk, ama iyiyiz. Kendinize iyi bakın" dediği görüntüler yürekleri dağladı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Yasin URAL
2021-06-21 18:36:36
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