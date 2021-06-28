Tabancayla havaya ateş açtı; polisi görünce intihara kalkıştı



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, 'nitelikli yağma' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Dursun (37), dini nikahla birlikte yaşadığı D.S. (37) ile tartışınca tabancayla havaya ateş açtı. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerini görünce "Ben suçlu değilim. Bu cezayı yatmam" diyerek silahla intihara kalkışan Ali Dursun, 2 saatlik ikna çalışmasının ardından silahını bırakıp teslim oldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak´taki bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Ali Dursun, iş yerinde 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı D.S. ile kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Dursun, yanındaki tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.S. iş yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin etrafında güvenlik önlemi aldı.

POLİSİ GÖRÜNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Ali Dursun, olay yerine gelen polisleri karşısında görünce, "Ben suçlu değilim. Bu cezayı yatmam" diyerek tabancayla intihara kalkıştı. Ali Dursun'un, tutuklu bulunduğu sırada cezaevinde 'nitelikli yağma' suçundan soruşturma geçirdiği, hakkında açılan davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

2 SAATTE İKNA OLDU

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, Ali Dursun'u ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saatlik ikna çalışmasının ardından tabancasını bırakan Ali Dursun, polise teslim oldu. Dursun ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-06-28 18:06:26



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