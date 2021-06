Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı Başkan Fatih Özgökçen: “Kulübün 1 lirasını bile heba etmek istemiyoruz" Teknik Direktör İlhan Palut: "Türk oyuncularımız direkt olarak oynayabilecek durumda olsa zaten bizim tercihimiz her zaman onlar olur"

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı ilk antrenmanla başladı. Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen transferde hassas davrandıklarını belirterek, kulübün 1 lirasını bile heba etmek istemediklerini söyledi. Teknik Direktör İlhan Palut ise, yabancı sınırlamasıyla ilgili görüşünün negatif olduğunu söyleyerek, “Gönül istiyor ki, her zaman kendi oyuncularımızı oynatalım. Türk oyuncularımız direkt olarak oynayabilecek durumda olsa zaten bizim tercihimiz her zaman onlar olur" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 20212022 sezonunun hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen de izledi. Takımda sezonun ilk antrenmanına izinli olan Amir Hadziahmetovic, İbrahim Sehic, Nejc Skubic, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi ile Faruku Miya ve Artem Kravets katılmadı. Pilot takım 1922 Konyaspor’dan Ekrem Kayılıbal ile birlikte sezonu kiralık olarak 1922 Konyaspor’da tamamlayan Şener Kaya, Ertuğrul Pekşen’in yanı sıra alt yapıdan Hüseyin Biber, Buğra Çolak, Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan’ın yer aldığı antrenman core ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 3 grupta oynanan 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanı koşu çalışması ile tamamladı. Topla çalışmada yer almayan oyunculardan Alper Uludağ bireysel, Marin Anicic ise fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.



Başkan Fatih Özgökçen: "Düşünerek transfer yapmak istiyoruz"

Antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Özgökçen, 20212022 sezonunu ilk antrenmanla açtıklarını kaydetti. Yeni sezonun başta Konya’ya, takıma ve futbolculara hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Özgökçen, “İnşallah hem kulubümüzün diğer futbolcuları, hem de diğer kulüplerin futbolcuları açısından sakatlanmadan bir sezonu tamamlarız. Tabii hem sosyal medyadan hem de bize gelen duyumlardan transfere ilişkin serzenişler duyuyoruz. Göreve geldiğimizde dediğimiz gibi, bu kulübün 1 lirasını bile heba etmek istemiyoruz. Bu noktada çok düşünerek transfer yapmak istiyoruz. Zaten bütün kulüpler de aynı şekilde devam ediyor. Hassas davranıyoruz. Bir kuruş dahi heba etmeden çalışacağımız için bazı şeyler zamanla olacaktır. Bugün 4 futbolcuyla imzaları attık. Bunlar Eray Birniçan ve Alper Uludağ iç transferlerimiz. Dış transferde de 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal ve Altınordu'dan Oğulcan Ülgün ile anlaştık. Prensipte anlaştığımız bazı oyuncuları açıklayamıyoruz. Anlaştıklarımız var ama sözleşme tamamlanmadan bunları açıklamak doğru olmaz. İnşallah kısa sürede onları da açıklarız” dedi. Fatih Özgökçen, Türkiye Futbol Federasyonuna Konyaspor’un 100. yılı dolayısıyla 20212022 sezonunun Süreyya Ege ligi olması konusunda bir başvuruda bulunacaklarını ve kabul olursa kendileri için çok büyük mutluluk olacağını da sözlerine ekledi.



İlhan Palut: "İkinci kampa kadar kadromuzu oluşturmak istiyoruz"

Sezonun hazırlığı anlamında ilk antrenmana başladıklarını aktaran Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise şu anda 19 oyuncunun antrenmanda bulunduğunu söyledi. Bu oyunculardan 3’ünün 1922 Konyaspor’dan, 3’ünün de altyapıdan olduğunu ifade eden İlhan Palut, "2. etap kampına kadar da ideal kadromuzu oluşturmayı düşünüyoruz. 5 milli oyuncumuz var. Bunlar Skubic, Sehic, Amir, Zymer ve Sokol şu anda izinli. Transfer süreci de devam ediyor. Mutlaka oradan da aramıza katılan oyuncular olacaktır. 18 Temmuz’a kadar tesislerimizde çalışacağız. 19 ve 20 Temmuz’da izinli olacağız. 21 Temmuz’da da Erzurum kampına başlayacağız. 2 Ağustos’a kadar sürecek bir Erzurum kampımız olacak. Burada 4 tane hazırlık maçı planlıyoruz. Daha sonra tekrar verilecek 2 günlük iznin ardından Konya’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zaten 34 gün sonra da lig haftasına girmiş olacağız” şeklinde konuştu.



"Şu anda transferdeki hedef sayımız 5"

Transfer için uğraştıklarını kaydeden Palut, "2 tane orta saha oyuncusu almak istiyoruz. 2 tane kanat oyuncusu aramıza katmak istiyoruz ve 1 forvet oyuncusu transfer etmek istiyoruz. Tabii ki bu oyuncular arasında Türk statüsünde oynaması gereken oyuncular da olacak. Çünkü bu sene 8+3 kuralı var. Bu demek değil ki 3 Türk oyuncu bizim için yeterli olacaktır. Mutlaka arkada alternatiflerini de hazır bulundurmak zorundayız. Şu anda transferdeki hedef sayımız 5. Ama Türk oyuncu rotasyonumuzu artırma anlamında da aramıza ileriye dönük, gelişime açık, genç Türk oyuncuları da takımımıza kazandırabiliriz” ifadelerini kullandı.



"Gönül istiyorki, her zaman kendi oyuncularımızı oynatalım"

Yabancı sınırlamasıyla ilgili görüşlerinin kendisi açısından negatif olduğunu ifade eden Palut, “Özellikle bu artı konusu son derece negatif. 8+3, ya 10 olsaydı ya da 12+0 olsaydı, 10+0 olsaydı. Sonuç olarak bizim için şu durum var: Çok iyi çalışan bir yabancı oyuncu var elinizde. Antrenmanlarda tüm istediklerinizi yapıyor. Ama sadece pasaportu dolayısıyla adama ‘sen otur’ diyorsunuz. O zaman için hazır olmayan belki bir yerli oyuncumuz var. Kontenjanı doldurma adına ona bir görev vermek durumunda kalabiliyorsunuz. Gönül istiyor ki, her zaman kendi oyuncularımızı oynatalım. Türk oyuncularımız direkt olarak oynayabilecek durumda olsa zaten bizim tercihimiz her zaman onlar olur. Bunu bir sayısal dayatma olarak bize işaret edilmesine karşıyım. Ama artık bu karar alındı. Bu sadece Konyaspor için değil bütün takımlar için geçerli bir uygulama olacak. Biz de hem mevcut oyuncularımız, hem gençlerimiz, hem de transferde ulaşabileceğimiz Türk oyuncularla buna uygun, bu kısıtlamada bizi zor durumda bırakmayacak bir kadro için çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

