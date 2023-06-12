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Konya'nın 3 ilçesinde sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve tarım alanlarını su bastı

Konya'nın Beyşehir, Karapınar ve Hüyük ilçelerinde, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı

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AA
  • Konya'nın 3 ilçesinde sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve tarım alanlarını su bastı

    Beyşehir ilçesinde üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra bazı dış mahallelerde de olumsuzluklar görüldü.
  • Konya'nın 3 ilçesinde sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve tarım alanlarını su bastı

    İlçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'ndeki mermer, av tüfeği, kapı, mobilya ve tekstil gibi farklı sektörlere ait çok sayıda fabrikanın bulunduğu Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde su birikintileri oluştu.
  • Konya'nın 3 ilçesinde sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve tarım alanlarını su bastı

    Bölgede mahsur kalan araçlar, çağrılan iş makineleri ile sudan çıkarıldı.
  • Konya'nın 3 ilçesinde sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve tarım alanlarını su bastı

    Yağışlar, sanayi bölgesindeki bazı fabrikalarda ise su baskınlarına yol açtı.
  • Konya'nın 3 ilçesinde sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve tarım alanlarını su bastı

    Karapınar ilçesinde de Konya-Adana yolu üzerindeki bazı hayvancılık işletmelerinde su baskınları meydana geldi.
  • Konya'nın 3 ilçesinde sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve tarım alanlarını su bastı

    Hüyük ilçesinde ise sağanak ve dolu nedeniyle tarım alanları ile meyve ağaçları zarar gördü. 
  • Konya'nın 3 ilçesinde sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve tarım alanlarını su bastı

    Yağışlardan etkilenen bölgelerde, ilçe belediyeleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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