Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak, sele neden oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak, sele neden oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak, sele neden oldu Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar ve küçükbaş hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 30.04.2024 - 06:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 06:43 facebook

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