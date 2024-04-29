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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da Omerovic ile yollar ayrıldı! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da Omerovic ile yollar ayrıldı!

        Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:15
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        Konyaspor ayrılığı açıkladı!
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        Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.

        Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

        "Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

        Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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