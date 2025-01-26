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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'dan Halil Umut Meler'e tepki - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'dan Halil Umut Meler'e tepki

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Konyaspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 00:45 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:45
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        Konyaspor'dan Halil Umut Meler'e tepki!
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        Konyaspor Kulübü, 1-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

        KONYASPOR'DAN HAKEME TEPKİ

        https://x.com/konyaspor/status/1883247818854318211

        Halil Umut Meler'in maç içinde verdiği kararları derlediği bir video paylaşan Konyaspor, "Yine birilerine Umut oldu!" ifadelerini kullandı.

        Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu, Eyüpspor'da olsaydı bu pozisyonda atılmayacak mıydı? Çok bariz bir pozisyon. Adil'e yapılan bir hamle var. Kırmızı kart beklentimiz vardı." ifadeleri ile Meler'in yönetimine tepki göstermişti.

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