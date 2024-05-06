Lig'de 35. hafta kapanış maçında Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sezonun en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe 89 kez fileleri sarsarken kalesinde ise 31 gol gördü. Bu sezon oynadığı dış saha maçlarındaki başarılı performasıyla dikkatleri çeken sarı- lacivertliler, en son çıktığı Sivasspor deplasmanından beraberlikle ayrıldı ve puan kaybı yaşadı. Peki Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, merakla beklenen Konyaspor- Fenerbahçe maçının detayları...