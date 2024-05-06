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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Konyaspor-Fenerbahçe maçında İsmail Kartal'dan 2 değişiklik - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan 2 değişiklik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının ilk 11'inde Beşiktaş derbisine göre 2 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 20:32 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:32
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        İsmail Kartal'dan 2 değişiklik
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının kadrosunda Beşiktaş derbisine göre 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Konyaspor karşılaşmasında; sakatlığı süren İsmail Yüksek yerine Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi yerine ise Edin Dzeko'ya yer verdi.

        Sarı- lacivertli ekipte tedavisi süren İsmail Yüksek ve Oosterwolde ile İsmail Kartal'ın kararı üzerine Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz kadroda yer almadı. Fenerbahçe, Konyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

        "Livakovic - Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

        ALİ ÇAMDALI, TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İLK MAÇINDA

        Düşme hattı sınırında olan Konyaspor'da ise yönetim tarafından teknik direktör Fahrudin Omerovic yerine getirilen sportif direktör Ali Çamdalı, teknik direktör olarak ilk sınavını verdi. Ayrıca Ali Çamdalı, yeşil-beyazlı ekibin bu sezön 4'üncü teknik direktörü oldu.

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        Yeşil- beyazlı ekip sarı kart cezalısı Ethemi ve Sambou ile sakatlığı devam eden Moreno ve Yasir Subaşı'dan yoksun sahaya çıktı.

        Konyaspor, Fenerbahçe karşısında sahaya "Slowik - Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ndao, N'Zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Cikalleshi" 11'iyle çıktı.

        Öte yandan bugün 46'ncı randevularına çıkan iki takımdan Fenerbahçe, daha önceki 45 maçtan 34'ünü galibiyetle bitirdi. 3 maç berabere biterken, 8 maçı da yeşil-beyazlı ekip kazandı.

        VAR KOLTUĞUNDA ALMAN HAKEM

        Müsabakada, VAR koltuğunda Alman hakem Daniel Schlager görev yaptı.

        Schlager'e, Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Onur Özütoprak eşlik etti.

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