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        Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Daniel Schlager oldu

        Konyaspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi Almanya'dan Daniel Schlager oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:52
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        Konyaspor - Fenerbahçe maçına Alman VAR!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oldu.

        Konyaspor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Şeker olacak.

        Mücadelede VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oturacak. AVAR'da da Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak görev yapacak.

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