Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşıyor. Son 9 lig maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Atiker Konyaspor deplasmanında da çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 56 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen bordo-mavililer, Konya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak üst sıralar için iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR



STAT: Konya BŞB

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Uğur, Jevtovic, Ferhat, Jonsson, Volkan, Milosevic, Ömer Ali, Fofana, Mücahit



TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakeame, Hugo

SÜPER LİG PUAN DURUMU

34. RANDEVU

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla 36. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 35 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. 8 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 52 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son yıllarda kazanamadı. İki takım arasında Konya'da oynanan 17 karşılaşmanın 7'si beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.

En son 2010-2011 sezonunda deplasmanda rakibini 2-1 yenen bordo-mavililer, daha sonra oynanan 5 müsabakada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 3-0 kazanmıştı.