Fatih Sultan Mehmet Köprü çalışması ne zaman bitecek? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları gece yarısı itibariyle başladı. İki kıta arası geçişler 2'şer şeritten gerçekleştiriliyor.

4 ŞERİT KAPATILDI

52 gün 4 şeridin kapatılacağı belirtilen açıklamada, "Çalışmalar esnasında köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki (Güney platform) 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacaktır. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı güney platformdan 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılacaktır. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Onarım çalışmalarının ilk gününde FSM Köprüsünü kullanmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçişler 2'şer şeritten gerçekleştirilirken Avrupa'dan Asya istikametine olan dört şeritte gece yarısından itibaren trafiğe kapatıldı.