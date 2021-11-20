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Koreli üretici Hyundai, ABD'de düzenlenen AutoMobility LA’de yeni konsept modeli Seven’i resmi olarak tanıttı. Hyundai’nin alt markası Ioniq tarafından hazırlanan konsept elektrikli SUV, markanın gelecek vizyonunu yansıtırken aynı zamanda Hyundai’nin 2045 yılına kadarki karbon nötrlüğüne olan bağlılığının da bir yansıması sayılıyor.

Konsept araç, uzay inovasyonuna ve yenilikçi bir yaşam alanına sahip olması ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği E-GMP (Electric-Global Modular Platform) üzerine inşa edilen otomobil, uzun dingil mesafesi ve düz platform zemini sayesinde daha büyük pil kullanımına da olanak sağılıyor.

YENİ TEKNOLOJİLERİ İLE TANITILDI

Yapılan açıklamaya göre, Seven, alçaltılmış motor kapağı, aerodinamik tavan çizgisi ve uzatılmış dingil mesafesi ile günümüz SUV modellerinden ayrılırken, fren soğutma veya düşük sürtünme gereksinimlerine bağlı olarak açılan ve kapanan entegre “Aktif Hava Kanatları”na sahip tekerlekler gibi yenilikçi donanımlara da sahip.

Otomobilin yenilikçi teknolojileri arasında, Ioniq'in marka kimliği haline gelen Parametrik Piksel ışıklara da bulunuyor. Parametrik Piksel aydınlatma grubu, dijital ve analog stilleri birbirine bağlayan ortak bir tasarım dizisi olarak tanıtılmıştı.

KABİN TASARIMINDA SALON AYRINTISI

Seven'in kabin tasarımında ise, sütunsuz kapılar, kullanılmadığında gizlenen ve geri çekilebilen bir kontrol çubuğuna sahip sürücü koltuğu, entegre ekranlar ve bunlara ek olarak evlerdeki salon düzeni dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, koltuk düzeni, döner şekilde ve kavisli bir yapıda hazırlanırken, bu sayede sürücüye kontrollü veya otonom sürüş modlarına bağlı olarak özelleştirme imkanı da sağlanıyor.

Elektrikli konsept otomobilde, 482 km’nin üzerinde bir menzil sunulduğu, aracın 350 kW'lık bir şarj cihazıyla, yaklaşık 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabildiği kaydedildi.