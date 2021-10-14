Koreli markadan 'çip' hamlesi!

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Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, yıl başından bu yana devam eden küresel çip krizinin etkilerini azaltmak adına kendi çiplerini üreteceğini duyurdu.

Çip krizinde en kötü zamanların geride kaldığını açıklayan şirketin COO'su Jose Munoz, Hyundai açısından ise Ağustos ve Eylül aylarının çip tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle zorlu geçtiğini bildirdi.

Çip üreticilerinin krizi çözmek adına tüm güçleri ile çalıştıklarının farkında olduklarını kaydeden Munoz, "Fakat, ilerleyen yıllarda söz konusu krizin tekrarlanmasına karşına kendi bünyemizde çip geliştirmek istiyoruz. Ancak bu yöntemle çip üreticilerine bağımlılığımızı azaltabiliriz. Bu çok para ve zaman isteyen bir iş, üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Hyundai, Toyota ve Tesla ile birlikte çip krizi boyunca küresel satışlarını artıran nadir markalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Munoz, Hyundai'nin Asya pazarlarının beklenenden daha güçlü bir şekilde toparlandığını gördükten sonra pandemi sırasında siparişleri kesmemeye karar verdiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Hyundai'nin 2022'de ABD'de elektrikli otomobil üretme yolunda olduğunu da kaydeden Munoz, hem Alabama'daki mevcut fabrikayı iyileştirmeyi hem de üretim kapasitesini artırmayı düşündüklerini söyledi.

DAIMLER STELLANTİS İLE BİRLİKTE ÜRETECEK

Hyundai haricinde bir çok üretici çip krizinin etkilerini azaltmanın yollarını arıyor.

Elektrikli otomobillerindeki bataryaları bugüne kadar Asya’dan tedarik eden Alman otomotiv üreticisi Daimler de, Avrupa'dan çip tedariki için hareket geçmişti.

2020 yılında Stellantis ve Total ortaklığında kurulan batarya üreticisi Automotive Cells Company'nin (ACC) yüzde 33 oranında hissesini alan Daimler’in ACC için 1.2 milyar doları gözden çıkardığı açıklanmıştı.