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Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, batarya hücre üreticisi Automotive Cells Company'nin (ACC) yüzde 33 oranında hissesini aldığını duyurdu.

Daimler'in bu hamlesi ile, elektrikli otomobillerin en önemli parçası olan batarya hücresinde Asyalı firmalara olan bağımlılığı azaltmak istediği belirtildi.

Öte yandan, ACC'nin 2020 yılında Stellantis ve Total ortaklığında kurulduğu göz önüne alındığında, Daimler'in Stellantis ile iş ortağı olduğu ortaya çıkıyor.

ACC'nin Mercedes'in elektrikli otomobillerine şimdilik Fransa merkezinden, yakın bir gelecekte ise Almanya'da inşa edilen tesisinden batarya tedarik edeceği kaydedildi.

Gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Daimler CEO'su Ola Kallenius, "Bizim odak noktamız Avrupa. ACC de Avrupa büyümek ve bizimle yeni teknolojiler geliştirmek istiyor" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 2030 yılından itibaren elektrikli otomobillere daha çok ağırlık verecek Daimler ACC için 1.2 milyar doları gözden çıkardı.

İlk etapta 2 tesisinde 48 GWh kapasiteye ulaşmayı hedefleyen ACC'nin, 2030 yılına kadar 120 GWh kurulu kapasiteye ulaşmayı amaçladığı belirtildi. Bu hedef için 7 milyar dolarlık finansmanın gerektiği de verilen bilgiler arasında.

TOGG’UN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI FİRMADAN HİSSE ALMIŞTI

Daimler hali hazırda batarya tedariki için CATL, SK Innovation ve LG Chem gibi Asyalı üreticilere bel bağlamış durumda. Şirket, geçen yıl da Çinli-Amerikalı batarya teknolojisi geliştiricisi Farasis'in yüzde 3 hissesini almıştı.

ACC'nin fabrika için kolları sıvadığı Almanya'da, CATL ve Farasis'in de batarya tesisi yatırımları devam ediyor. İki üreticinin Almanya'daki tesislerinin 2025'ten önce faaliyete geçmesi bekleniyor.

Farasis, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile yaptığı işbirliği ile de gündeme gelmişti. Bu işbirliği kapsamında, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için de enerji depolama çözümlerinin sunulması bekleniyor.