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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika: Konya'da çıkan yangında evsiz kaldılar! İlk sözü 'anne' oldu - Haber
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Konya'da çıkan yangında annesini kaybetti! 3 yaşındaki Okay'ın ilk sözü 'anne' oldu

Konya'da bir evde çıkan yangında 24 yaşındaki Hülya Yürür yaşamını yitirirken, 3 yaşındaki oğlu Okay Yürür ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü ise "anne" oldu. Minik Okay'ın 3 ay önce cezaevine giren babası ise iki defa kalp krizi geçirdi

KORKUNÇ! Son dakika: Konya'da çıkan yangında evsiz kaldılar! İlk sözü 'anne' oldu - Haber
İlk sözü anne oldu!
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DHA

Konya'da 28 Ocak'ta 5 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür (3),Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor. Vücudunun tamamında 3'üncü derece yanık olan, ellerini ve ayaklarını kullanamayan minik Okay, gözlerini açtığında ilk sözü 'anne' oldu. Kullanılamaz hale gelen ev, belediye ekipleri tarafından yıkılırken, yangından canını kurtaran Saniye Yürür (40) ve zihinsel engelli oğlu Yusuf Yürür (23) ise evsiz kaldı.

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, 28 Ocak sabah saat 09.30 sıralarında, elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevlerin içerisinden minik Okay Yürür ve zihinsel engelli dayısı Yusuf Yürür çıkartılırken, anne Hülya Yürür yanarak can verdi.

"İLK SÖZÜ ANNE OLDU"

Vücudunun tamamında 3'üncü derece yanıklar oluşan Okay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten dayı Kuddisi Erkip (35),"Okay'ımız için doktorlar yaşar ya da yaşamaz demiyorlar. 7- 8 defa ameliyata girmesi gerekiyormuş, doktorlar sadece hazır olmamız gerektiğini söyledi. Okay, uyandıktan sonra refakatçi olarak yanında halam vardı, kendisine 'anne', 'annem nerede?' tepkisini veriyor, içler acısı bir durum. Şu an bitkisel hayatta yanına kimseyi almıyorlar" dedi.

"BABASI DA CEZAEVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

Minik Okay Yürür'ün mama takviyesi ile hayata tutunduğunu belirten Kuddisi Erkip, "Yangından yaklaşık 3 ay önce babası Okay Yürür (43) cezaevine girdi. Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda. Kendisine Okay'ın yaşadığını söylüyoruz ama o oğlu Okay'ın öldüğünü sanıyor. Hatta kendisinin de 2 defa kalp krizi geçirdiğini öğrendik" diye konuştu.

"YANGINDAN SONRA ABLAM VE ZİHİNSEL ENGELLİ OĞLU EVSİZ KALDI"

Kullanılamaz hale gelen evin yıkıldığını söyleyen Erkip, "Kız kardeşim Saniye ve yeğenim Yusuf evsiz kaldı. Bir gün bende bir gün başka bir akrabamızın evinde kalıyorlar. Şu an onlar da mağdur, evleri yıkıldı. Yeğenim zihinsel engelli, ablam da olaydan sonra psikolojik olarak kötü durumdu. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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