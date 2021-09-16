Yolda yürüyordu! Sonrası dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

Samsun'da, dün saat 20.00 sıralarında Kale Mahallesi Saathane Meydanı'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Selahattin S. (19) ile Yasin S. (25), iddiaya göre aralarında husumet bulunan Azeri uyruklu F.S.'yi tabancayla kovalamaya başladı.

YÜRÜRKEN BACAĞINDAN VURULDU

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerden biri F.S.'nin arkasından ateş etti, bu sırada kurşun yoldan geçen Kader U.'ya isabet etti. Kader U. bacağında yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kader U.'yu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KOVALAMAYA DEVAM ETTİLER

Kader U.'yu yaraladıktan sonra kovalamacaya devam eden 2 şüpheli, Büyükcami Tramvay Durağı'nda sıkıştırdıkları F.S.'yi de darp ettikten sonra kaçmaya çalıştı. Polis 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Darp edilen F.S. ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cinayet Bürosu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.