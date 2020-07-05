Cam ve kimyasallar iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, sahip olduğu üstün Ar-Ge kabiliyeti ve üretimden gelen gücünü birleştirerek, dünyada cam ev eşyası alanında çok önemli bir ilke imza attı. Küresel salgın döneminde normalleşme adımları küresel ölçekte hızlanırken, Şişecam Topluluğu cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirerek, salgına karşı sürdürülen mücadeleye önemli ölçüde katkı sağlayacak bir buluşu hayata geçirdi. Ön bulgularda koronavirüs üzerinde de etkili olduğu belirlenen teknolojinin bu alandaki test ve geliştirme süreçleri ise devam ediyor.

Yüzde 100 yerli teknolojiyi öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulayacak olan Şişecam Topluluğu, ürünlerini Türkiye’de satışa sunduktan sonra tüm dünya pazarlarına da açacak. Şişecam Topluluğu tarafından geliştirilen “Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi” normalleşme sürecine olduğu kadar ülkemiz ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağlayacak.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyanın sayılı cam üreticilerinden biri olan Şişecam’ın bu özel teknolojiyi 45 yıllık Ar-Ge birikimi sayesinde iki ay gibi rekor bir sürede geliştirdiğine dikkat çekerek, “Alanında dünyanın önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen bu teknolojiyi cam ev eşyası üzerine dünyada ilk kez uygulayan cam üreticisi olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gerekli resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile donatılan ürünlerimizin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte tüketicilerin özellikle otel, kafe ve restoran gibi dış mekanlardaki sağlık endişelerinin azalacağına ve bu önemli buluşun turizm sektörüne katkı sağlayacağına, ihracat gelirlerimizi de artıracağına inanıyoruz” dedi.

KORONA BU YÜZEYDE YOK OLUYOR

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Şişecam Topluluğu Ev Eşyası Grup Başkanı Cemil Tokel cam yüzeylerde virüs ve bakterilere karşı “V-Block” teknolojisini anlattı. Tokel, ''Pandemi ortaya çıktığında bizim gibi kendi sektöründe dünya lideri şirketlerin yapması gerektiği reaksiyon gibi hemen bu pandemi savaşında nasıl bir rol üstleneceğimizi hesaplamaya başladık. Burada ilk yaptığımız nereye konsantre olacağımızdı. Bu ürün geliştirme aşamasındaydı. Pandeminin insan temas noktası var bunu da maskelerin dışında önleyemiyorsunuz. Ama bundan sonra esas gelen bir problem sosyal temasın çok yüksek olduğu yerlerdeki ürünlerin dağıtımı. Öncelikle virüsü ve bakteriyi parçalayan formül çıktı ortaya. Ondan sonraki işin esas hayati geçişine sebeb olan bunun fonsiyonel olarak uygulanmasıydı. Biz bu formülü sıcak hat üzerinde ürünümüzün yüzeyine entegre edebilen bir sistem kurduk. Yüksek ısıda bunu da sprey ve buhar sistemiyle yapıyoruz.'' dedi.