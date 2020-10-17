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Korona son durum: 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2020 Türkiye corona virüsü hasta sayısı

Koronavirüs Türkiye tablosu hasta sayısı ile hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, resmi Twitter hesabından son açıklamayı dün yaptı. İşte son Türkiye koronavirüs tablosu ile 16 Ekim corona virüs hasta sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili detaylar. 17 Ekim koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı

Korona son durum: 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2020 Türkiye corona virüsü hasta sayısı

Corona virüsü vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Ancak açıklanan tabloda corona virüs vaka sayısı değil hasta sayısına yer veriliyor. 17 Ekim 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...

CORONA VİRÜS TABLOSU 17 EKİM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu her gün akşam saatlerinde açıklanıyor. Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

16 EKİM 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün için mesajı "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız." şeklinde oldu.

TOPLAM HASTA SAYISI 343 BİN 955, AĞIR HASTA SAYISI 1445

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, dün 117 bin 5 koronavirüs testi yapıldı. 1812 hasta belirlendi. Dün 73 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 343 bin 955 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 9 bin 153 oldu. Ağır hasta sayısı da 1445 oldu. Toplam 301 bin 98 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

DSÖ: KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE TEK ETKİLİ İLAÇ "DEKSAMETAZON"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında sadece "Deksametazon" isimli ilacın, durumu şiddetli olan hastalarda etkili olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus'un, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle DSÖ pandemi uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

Örgüt tarafından koordine edilen Kovid-19 terapötiklerinin değerlendirildiği Dayanışma Denemesi'nin geçici sonuçlarına değinen Ghebreyesus, "Remdesivir" adlı antiviral ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Ghebreyesus, çıkan olumsuz sonuçlara rağmen DSÖ'nün mart ayında 30 ülkede bulunan toplam 500 hastanede yaklaşık 13 bin gönüllünün katılımıyla başlattığı Dayanışma Denemesi'nin devam edeceğini aktardı.

Dayanışma Denemesi her ay yaklaşık 2000 hastayı bünyesine kattığını ve monoklonal antikorlar ve yeni antiviraller dahil olmak üzere diğer tedavilere devam edeceğini belirten Ghebreyesus, "Şimdilik, kortikosteroid deksametazon, Kovid-19'u şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapötiktir." dedi.

Ghebreyesus,, dünyada her yıl 3,5 milyona yakın şiddetli mevsimsel grip vakası ve 650 bin civarında da solunumla ilgili ölümler gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu yıl, güney yarımkürede kış boyunca, Kovid-19 için alınan önlemler nedeniyle mevsimsel grip vakaları ve ölümleri normalden daha azdı. Ancak aynı şeyin kuzey yarımküredeki grip mevsiminde de geçerli olacağını varsayamayız."

DSÖ Genel Direktörü, ayrıca grip aşısı talebinin arzın üzerine çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

FUTBOL MAÇLARI DEVAM ETMELİ Mİ?

AA muhabirinin Avrupa'da başlayan futbol ligleri ve bazı ülkelerde stadyumlara taraftar alınmasıyla ilgili sorusunu, DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

Kerkhove, "Spor müsabakalarının tekrar başlaması için herkesin istekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz sporu çok seviyoruz." dedi.

Spor müsabakaları ve diğer toplu etkinliklerin her ülkenin içinde bulunduğu duruma göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kerkhove, "Avrupa kıtasında günlük vaka sayılarında yüzde 80'lik bir artış gözlemliyoruz. Ama bu virüsün her ülkede eşit şekilde yayıldığı anlamına gelmiyor. Virüsün yoğun olduğu 'popüler noktalar' var." diye konuştu.

Kerkhove, spor müsabakalarının devam edip etmeyeceğine her ülkenin elindeki verileri değerlendirerek, karar vermesi gerektiğini kaydetti.

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