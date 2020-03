HABERTURK.COM

Dünyanın neredeyse her yerinde Koronavirüs pandemisi tek gündem maddesi olmayı sürdürürken, sağlık kuruluşları yaptıkları hazırlık ve aldıkları tedbirlerle dikkat çekiyor. Türkiye’nin yoğunluk açısından en önde gelen acil servislerinden olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Acil Tıp ABD Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli ise süreçle ilgili bilgilendiriyor ve her semptomun aynı olmadığını şu sözlerle anlatıyor; “Vatandaşlar öksürük ve nefes darlığını önemsesinler. Nefes darlığı ve öksürüğü bulunmayan hastalar ise telaşlanmasınlar ve acil servisler ile hastaneleri boşuna meşgul etmesinler. Bu kişilerin testleri pozitif olsa dahi hastalığı evde ‘gribal enfeksiyon’ şeklinde geçirebilirler.” İkizceli, yüzde 80’in üzerinde hastanın hastalığı asemptomatik geçirdiğini ve bu hastaların hastanede yatışlarına gerek görülmediğini belirtiyor. Virüs şüphesi olanlardan numune alıp hastaneye sadece gerekli görülen hastaları yatırdıklarını söyleyen İkizceli, uygulanan prosedüre ilişkin olarak, akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı olan her hastaya akciğer tomografisi çektiklerini, hastada bir şey çıkmaması ve genel durumunun iyi olması halinde eve gönderildiğini, yandaş hastalıkları olanlar ve yaşlı hastaların ise sonuçları çıkana kadar tek kişilik odalarda karantinaya alındığını anlatıyor.

5 POZİTİF HASTAMIZ VAR

Şu an için günde ortalama 42 kişiye test uyguladıklarını söyleyen İkizceli, “6 pozitif hastamız var. Hastalarımızdan 2’sinin de pozitif çıkmasını bekliyoruz” diyor.

SAĞLIK PERSONELİ HASTAYA NASIL YAKLAŞIYOR

Bu konuda DSÖ kriterlerine uyduklarını ve hastaya yaklaşacak olan sağlık çalışanlarına özel kıyafet, gözlük ve n95 maske sağladıklarını belirten İkizceli, “Hastaya müdahale etmeyen sağlık çalışanlarının sadece mesafeye dikkat etmeleri ve cerrahi maske kullanmaları yetiyor” diyor. Bu noktada yatan hastaya sadece cerrahi maske takılıyor.

TEMİZLİK ÇILGINLIĞI

Bu süreçte acil servislerde düşünülenin aksine en çok temizlik görevlilerinin yorulduğunu belirten İkizceli, temizlik personelinin gerekeni yaparak, hastaya her dokunulduğunda veya her yeni hasta geldiğinde etrafı detaylı şekilde dezenfekte ettiklerini söylüyor.

ARTIŞ HALİNDE BAZI SERVİSLER KORONA SERVİSLERİNE DÖNÜŞECEK

Acil servisi virüsle enfekte hastalar ve olmayanlar olarak ikiye böldüklerini söyleyen İkizceli, “Virüs şüphelilerini ayrı yerde tutuyoruz. Bu arada ayırdığımız diğer alanda da servisimize farklı nedenlerle başvuran hastalarımıza hizmet veriyoruz. Koronavirüs şüphesi olup yatış gerektiren hasta sayısı günde 25’in üzerine çıkarsa o zaman ek servisler açıp ek önlemler alacak şekilde hazırlandık. Öngöremediğimiz bir artış ihtimaline karşı hastanede bazı servisleri boşalttık. Artış halinde bunlar Korana servislerine dönüşecek” diyor.

TOPLAMDA BİN HASTAYA HAZIRIZ

Servislerine başvuran Koronavirüs hasta sayısı bini bulsa bile bu hastaların tedavilerini ek servisler aracılığı ile yapabileceklerini söyleyen İkizceli, bu noktada diğer hastaların da mağdur edilmeyeceğine ve bu hastaların tedavilerinin diğer hastane binalarında yapılacağına dikkat çekiyor.