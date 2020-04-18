Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan “evde kal” tedbirleriyle birlikte dijital kanalları kullanım oranı da yükselişe geçti. Bu kapsamda Vodafone Türkiye, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısının 16 milyona yaklaştığını, müşterilerinin aylık dijital etkileşimlerinin ise 640 milyona ulaştığını duyurdu.

Bu süreçte, Vodafone Yanımda mobil uygulamasında yüzde 15’e yakın, Vodafone Yanımda web sayfasında yüzde 35’lik trafik artışı görüldü. Vodafone müşterilerinin dijital kanallardan yaptığı işlemler web tarafında yüzde 39 artarken, Vodafone Yanımda uygulaması özelinde bu artış yüzde 26 olarak gerçekleşti. Vodafone’un mobil trafiğinde yüzde 13, sabit trafiğinde ise yüzde 21’lik artış kaydedildi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“İnsanların evden çalıştığı, işyerlerine uzaktan bağlandığı, toplantılarını video konferans benzeri yöntemlerle gerçekleştirdiği bir döneme girdik. Alışverişler online siteler üzerinden yapılıyor, uzaktan eğitim platformlarına ve dijital yayınlara talep artıyor. Bu dönemde internet en temel ihtiyaçlarımızdan biri haline geldi.”

Türkiye'ye bugüne kadar yaptıkları toplam yatırım 22 milyar TL’ye yaklaştığını belirten Aksoy, “İnsanların aileleri ve arkadaşları ile bağlantıda olması, işletmelerin uzaktan çalışma modeliyle faaliyetlerini sürdürebilmesi, sağlık hizmetlerine elimizden gelen desteğin verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim almaya devam edebilmesi için şebekelerimiz ve uzman ekiplerimiz ile birlikte toplumun hizmetindeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Vodafone’un 3 yıl önce kullanıma sunduğu ve müşterilerine tüm işlemlerini tek platformdan yapabilme olanağı sunan dijital müşteri platformu Vodafone Yanımda uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 12 milyona ulaştı. Platform ulaştığı bu müşteri sayısı ile Türkiye’nin en aktif kullanılan ilk 10 uygulaması arasına da girmiş oldu.

YILIN UYGULAMASI SEÇİLDİ

Vodafone Yanımda’nın ulaştığı son rakamları değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy, şirket olarak en önemli önceliklerinden birinin dijital bir marka olmak olduğunun altını çizdi. Aksoy, “Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin akıllı telefonları üzerinden, akıllı telefonları yoksa bilgisayarlarından, dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak” dedi.

Engin Aksoy, bu hedefle hayata geçirdikleri Vodafone Yanımda mobil uygulamasıyla müşterilere tüm işlemlerini tek noktadan yapabilme imkanı verdiklerini belirtti. Vodafone Yanımda uygulaması, 15. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde “Yılın Mobil Pazarlama Kampanyası” kategorisinde “Gümüş Stevie” ödülüne layık görülürken, Webrazzi Ödülleri’nde “2019 Yılının Mobil Uygulaması” seçilmişti.

TÜM İŞLEMLER TEK UYGULAMADA

Vodafone Yanımda ile kullanıcılar, fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme, TL bakiyesini öğrenme, kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme, yurtdışı kullanıma açma, 4.5G açma, internet/konuşma/mesaj bilgilerine ulaşma, yurtdışını arama, yurtdışında konuşma, yurtdışında kullanım, cihaz satın alma gibi işlemleri uygulama üzerinden yapabiliyor.

Kullanıcılar ayrıca, uygulamadaki “Bana Ne Var” bölümünde yer alan “Hediye Çarkı”nı çevirerek, her hafta sürpriz hediyeler kazanabiliyor. Vodafone’un Oyun, Hizmet, Seyahat, İzle-Dinle, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Alışveriş ve Bölgene Özel olmak üzere 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığı markaların tekliflerini sunduğu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’na da uygulama üzerinden erişilebiliyor.

KOBİ’LERE ASİSTANLIK YAPIYOR

Vodafone Yanımda uygulamasında KOBİ’ler için sunulan Dijital Asistan özelliği ile ise işletme yetkilileri, şirket hatlarının genel durumunu uygulama üzerinden görüntüleyebiliyor. Herhangi bir hatla ilgili aşım yapıldığında, konuyla ilgili bildirim alabiliyor ve o hattın kullanımına göre sunulan ek paket ve kampanyalardan faydalanarak, istenmeyen faturaların önüne geçebiliyor.

Kullanıcılar uygulama üzerinden ayrıca, kontratı bitmeden kontratını yenileyebiliyor. Diğer operatör kullanıcılarının da indirebildiği Vodafone Yanımda uygulamasına, “CEP” yazıp 6666’ya SMS gönderilerek, App Store ve Google Play uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden QR kod ile ücretsiz erişilebiliyor.