Koronavirüs ile grip karışıyor! İşte ayırt etmenin yolu 0:00 / 0:00

DHA

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Selcan Arslan Özel, son dönemlerde mevsim geçişine bağlı olarak artan solunum yolu enfeksiyonlarının koronavirüse benzer belirtiler gösterdiğini ifade ederek, bu hastalıkların birbirine karıştırılmamasının önemini vurguladı.

Koronavirüsün mutasyona uğradığını ve zaman zaman semptomlarının çeşitlilik gösterdiğini de belirten Özel, herhangi bir şüphe durumunda insanların maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla kendilerini izole etmeleri gerektiğini belirtti.

Son dönemlerde mevsim geçişiyle birlikte mevsimsel griplerden olan influenzanın koronavirüs ile sıkça karıştırıldığına da değinen Özel, “Koronavirüs, influenza dediğimiz halk arasında domuz gribi de denen, ekim ortası ve kasım gibi başlayan mevsimsel griplerle karışmakta. Çünkü o hastalıklarda da ateş olmakta. Kas ağrısı, kırgınlık gibi koronavirüsün ilk başlarına benzer. Kuru öksürük influenzada da olur. Koronavirüste koku ve tat kaybı görmekteyiz ama influenzada bu yaşanmaz. Dolayısıyla semptomlar çok benziyor. Koronavirüsü soğuk algınlığı ile ayırt edebiliriz ama influenza ile koronavirüsü ayırt etmek zor. Çünkü ikisinde de ateş, kuru öksürük ve kas ağrıları olabilmekte. Onun için koronavirüs mevsimsel grip dediğimiz influenza ile karışabilmekte. Onun için semptomlar başladığı anda kendimizi izole edip, mutlaka bir koronavirüs polikliniğine gidip PCR testi yaptırmamız gerekiyor” dedi.

"GEÇEN SENE MEVSİMSEL GRİBİ ÇOK AZ GÖRMÜŞTÜK"

Geçen sene koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin, mevsimsel griplerin yayılmasını da önlediğini ifade eden Özel, sözlerine şöyle devam etti: “Geçen sene kapanmalar vardı ve maske, mesafe, hijyen kurallarına daha fazla uyum gösteriyorduk. Bu nedenle influenza mevsimsel gribini o kadar az görmüştük ki inanamadık. Çocuk hastalarımız çok azdı. Ne yazık ki bu sene normalleşmeyle beraber, insanların aşıdan sonra maske, mesafe kurallarına uymasının azalmasıyla bu hastalıklar artışa geçti. Şu an tekrar görülmeye başlandı ve çok yaygın. Önlemlerimize devam etmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak korunmaya devam etmeliyiz.”

"İKİ GÜN SÜREN ATEŞ VARSA MUTLAKA PCR TESTİ VERMELERİ GEREKİYOR"

Kişide oluşan semptomlar arasında iki gün süren ateş varsa mutlaka PCR testi verilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, “Diğer solunum yolu enfeksiyonları da bu dönemde arttı. Burun akıntısı, halsizlik, hapşırık gibi durumlar olabilir. Böyle olduğunda hemen koronavirüs oldum diye düşünmemek lazım. Önlemler alarak biraz kendimizi takip etmemiz lazım. Eğer semptomlarda bir artış varsa ve iki günü geçen ateş varsa mutlaka koronavirüs testi vermeleri gerekiyor” diye konuştu.