Yaklaşık iki yıldır dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı alınan tedbirler, geçtiğimiz yıl grip vakalarının çok az görülmesini sağlamıştı. Ancak bu yıl gribe karşı uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor.

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar grip ölümlerinin 50 yılın en kötüsü olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Grip vakalarının, Covid'le mücadele önlemleri nedeniyle 2020 yılında yüzde 95'e kadar düştüğü belirtilirken, bu yıl grip nedeniyle 60 bin kadar grip ölümü olabileceği vurgulandı.

Öte yandan koronavirüs ve grip belirtilerinin benzer olması da endişelerin büyümesine yol açtı. Habertürk'e konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Öksürük, hapşırık, yorgunluk, kırgınlık, burun akıntısı, ateş gibi semptomlar hemen hemen birbirleriyle benzer; ama hastalığın sonuçlanması ve ağırlığı, tabii ki birbirinden farklıdır" açıklamasında bulundu.

"TEDBİRLERE DAHA AZ RİAYET ETTİĞİMİZİN GÖSTERGESİ"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "1860’lı yıllardan beri gribal şikayetler, her sene kış aylarında devam ediyor. Geçen yıl pandemi dolayısıyla, çok ciddi şekilde tedbirlerin alınması, sosyal hareketliliğin azaltılması, aynı zamanda maske-mesafe kuralının uygulanması, grip salgınını ciddi şekilde azalttı hatta hiç görülmedi. Şimdi ise kış aylarının tekrar gelmesiyle birlikte, gribal salgının yeniden başladığını görüyoruz. Bu durum, tedbirlere daha az riayet ettiğimizin göstergesidir" diye konuştu.

"HASTALIĞIN SONUÇLANMASI VE AĞIRLIĞI BİRBİRİNDEN FARKLI"

"Koronavirüs, genel itibariyle gribal enfeksiyonlar yapan yani üst solunum enfeksiyonu yapan bir gruba giriyor" diyen Prof. Dr. Akkoyunlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Grip dediğimiz zaman influenzadan bahsediyoruz. Ancak koronavirüs de, üst solunum enfeksiyonu yapan, benzer semptomlarla giden bir hastalık. Bu sebeple kış aylarında, daha büyük bir salgın bekliyoruz. Genel itibariyle gidişatı öksürük, hapşırık, yorgunluk, kırgınlık, burun akıntısı, ateş gibi semptomlar hemen hemen birbirleriyle benzer; ama hastalığın sonuçlanması ve ağırlığı, tabii ki birbirinden farklıdır. Dışarıdan bakarak; özellikle ‘bu koronavirüstür ya da griptir' diyebileceğimiz net bir ayrım söz konusu değildir."

"GİDİŞATA BAKARAK TEŞHİS KOYMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bazı gribal vakalar, aynen koronavirüsteki gibi halsizlik, kırgınlık, kas ağrısıyla gidebilir. Bunun dışında bazı aşılanmış kişilerde de koronavirüs enfeksiyonu, gribal semptomlar gibi geçebilir. Sadece gidişata bakarak teşhis koyup, birbirinden ayırmak mümkün değildir" diye konuştu.

DİKKAT! GRİP DE ÖLDÜRÜYOR

Prof. Dr. Akkoyunlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıl özellikle, maske-mesafeye dikkat ettik ve sosyal etkinlikleri azalttık. Kapalı ortamlarda uzun süre bir arada kalmamaya özen gösterdik. Bunlara bağlı olarak gribal semptomlar azalmıştı. Ancak bu sene, ciddi gevşemeye bağlı olarak, grip de salgın yapıyor; bunun yanı sıra koronavirüs de muhtemelen, aşıya rağmen artış gösteriyor. Bu da görünüşe göre tüm dünyada, yeniden bir salgın yapacak anlamına geliyor. Şunu da bilmek lazım ki; grip de ölüme neden olabilen bir hastalık. Ancak Covid-19 enfeksiyonuna göre çok daha az oranda ölümlere neden oluyor. Çok daha ağır gidip ekstra komplikasyonlar geliştirmesine neden olabiliyor. Ya da üstüne bakteriyel dediğimiz diğer enfeksiyonların da eklenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle, ‘ben gribim, testim negatif çıktı’ diyerek rahat davranmamak gerekir; çünkü gribal enfeksiyonlar, her sene 250 bin insanın ölümüne neden olan enfeksiyonlardır. Aslında gribal enfeksiyonlar da, daha az olmakla beraber, ölüm ve ağır geçirme potansiyeli olan enfeksiyonlardır. Bu sebepten ötürü kişilerde halsizlik, kırgınlık, ateş, yoğun bir şekilde ortaya çıkmışsa ve nefes darlığı söz konusuysa; bunların, grip de olsa, korona da olsa, tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır ve doktora başvurmaları gerekir. Aynı zamanda yakınlarını, etraftakileri korumak adına, onlardan uzak durmaları önemlidir. Covid-19 olmamaları, gribal enfeksiyonun masum olduğu anlamına gelmez. Kişinin, yakınlarının da hayatını tehdit eden bir hastalığa neden olabilir."

"TESTİN NEGATİF GELMESİ COVID-19 OLMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Hastalıklarda ayrım yapılırken belli klinik donelere bakıldığını söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "Kişiden sürüntü testleri, PCR testleri alırız. Bu noktada, şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki; PCR testinin pozitif gelmesi, hastanın Covid-19 enfeksiyonu taşıdığının en net göstergelerinden birisidir. Yani test pozitif gelmişse, bu hasta yüzde 99 Covid-19’dur. Ancak testin negatif gelmesi, maalesef hastanın Covid-19 olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.

Prof. Dr. Akkoyunlu, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artan grip vakalarına karşı korunmak için de yine maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymanın hayati bir rol oynadığını söyledi.