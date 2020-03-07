Koronavirüs İtalyan hükümetine de sıçradı!

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Avrupa'da koronavirüs salgınının en ciddi şekilde görüldüğü ülke olan İtalya'da hükümet ortağı Demokratik Parti'nin lideri Nicola Zingaretti'de koronavirüs tespit edildi.

Facebook hesabından bir video paylaşan Zingaretti, "Bende de koronavirüs var" dedi. İtalyan siyasetçi, kendini eve kapattığını ve son günlerde kendisiyle temas halinde olan herkesin kontrollerini yaptıracağını söyledi.

İtalya, koronavirüs salgınının Avrupa'da en etkili olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. Akdeniz ülkesinde şimdiye dek 4636 vaka tespit edilirken, 197 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hükümet bu hafta boyunca okulların, üniversitelerin, sinemaların ve tiyatroların kapatılması talimatını vermiş, İtalya Ligi Serie A'da tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.