Koronavirüs tedbirleri

AA

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yardım kolisi ve sıcak yemek dağıtıyor.

Ekipler, belediyenin aş evlerinde günlük yapılan sıcak yemekleri kaplara koyup önceden belirlenen adreslere teslim ediyor. Ekipler bunun yanında içinde kuru gıda ve temizlik malzemesinin bulunduğu kolileri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Vatandaşlardan 69 yaşındaki Mehmet Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Bu zor zamanda bile bize yetişti. Sağ olsunlar var olsunlar." dedi.

Merkez Şehitkamil Belediyesince de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında oyun alanları kullanıma kapatıldı.

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, koordineli çalışmalarıyla koronavirüsle ilgili tedbir kararlarına uyulması yönünde denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

İlçenin farklı noktalarında koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için parklardaki oyun alanlarını kapatan ekipler, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve bu konuda herkesin duyarlı davranma zorunluluğunu belirtti.

Parklardaki oyun alanlarının kapatıldığını ve bankların da kaldırıldığını ifade eden Fadıloğlu, "Tedbir var, panik yok. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi durumunda en kısa sürede normalleşme gerçekleşecektir." dedi.

- Sağlık çalışanlarına 2 bin koruyucu tulum

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından sağlık çalışanlarına 2 bin koruyucu tulum hibe edildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanların ülkenin koronavirüsle mücadelesinde en ön safta bulunduğu ve insan hayatına dokunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, GTO, Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan "gönül seferberliği" kampanyası kapsamında "Alkışlamak Yetmez" diyerek sağlık çalışanlarına hibe desteği için Valilikle protokol imzaladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tüm risklere rağmen tek düşüncesi insan hayatı olan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun destek olabilmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Araban ilçesinde de 65 yaş üstü kişilerin ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları ekiplerce gideriliyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bulunan 5 temizlik, 2 evde sağlık, 3 sosyal yardımlaşma ve destek, 1 sosyal hizmet ekibi ile muhtar, imam, korucu ve gönüllü kişiler ilçe merkezi ve kırsal 48 mahallede 103 aileye gıda kolisi ve hijyen maddesi dağıtımı yaptı.

Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu da ilçede destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması çalışmasına katıldı.

- Kahramanmaraş'ta banklar kaldırılıyor

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri kişiler için uygulanan sokağa çıkma yasağı gereği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince meydanlar ve parklardaki banklar kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada meydanlarda ve parklarda banklar söküldü.

- Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, yaşlıların ihtiyaçlarını giderdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kronik hastalığı olan vatandaşların imdadına koştu.

Kırsal mahallelerdeki evlerinden çıkamayan vatandaşları tek tek ziyaret eden ekipler, ihtiyaçlarını belirledi.

Daha sonra ihtiyaçları temin eden ekipler, malzemeleri vatandaşlara teslim etti.

Jandarma ekipleri, vatandaşları evden çıkmamaları ve kimseyle fiziksel temas kurmamaları konusunda uyardı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Kovid-19 önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.

Vatandaşların yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak dışarı çıkmamayı tercih ettiği görüldü.

Kentte özellikle parkların boş kaldığı, işlek yerlerde de çok az insan hareketliliği yaşandı.

Adıyaman Valiliği tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

İmamağa Mahallesi'nde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adam, sokağa çıkamadığı ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı için 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talep etti.

Mahalleye gelen Yunus polis ekipleri, kişinin ihtiyaçlarını öğrenip marketten alarak kendisine teslim etti.

İhtiyaçları karşılanan yaşlı adam, duyarlılığı ve yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

- Kilis

Kilis'te de belediye ekiplerince ticari taksiler, toplu ulaşım araçları, otobüs durakları ve meydanlar gibi yoğun olarak kullanılan alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülürken halk sağlığını korumak adına alınan tedbirler de genişletildi.

Ekipler, tedbir çalışmaları kapsamında Adnan Menderes ve Cumhuriyet meydanlarındaki bankları sökerek, Fen İşleri Müdürlüğü garajına taşıdı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan tüm dünyada ve Türkiye'de giderek etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı alınan kararların uygulanmasına destek olmalarını istedi.

Virüse karşı ekiplerin sahada vermiş olduğu mücadeleye hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bulut, bu kapsamda belirli aralıklarla gümrük kapıları başta olmak üzere sokak ve caddeler dahil halkın yoğun olduğu tüm alanların dezenfekte edildiğini söyledi.

Bulut, koronavirüs tehdidine karşı canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının ise kimliklerini göstermek kaydıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmaları yasaklanan kişilere yönelik uygulamaların arttığı kentte, polis ekipleri de zorunlu haller dışında vatandaşların evde kalması yönünde bilgilendirmeler yaptı.

,Fevzi Kemal Karagöz,İzzet Mazı,Mahmut Bazlama,Reşit Dağ,Mehmet Akif Parlak,Rıdvan Korkulutaş