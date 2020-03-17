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HaberlerTeknolojiKoronavirüs Türkiye'nin internet trafiğini yüzde 30 artırdı! Haberler
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Koronavirüs ile eve kapanan Türkiye'de internet trafiği yüzde 30 arttı!

Koronavirüs ile önce okulların tatil edilmesi ve ardından sosyal mesafelendirmeyi sağlayabilmek için çoğu mekanın kapatılması, internet trafiğine de yansıdı. Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kıraç, Türkiye'de ilk koornavirüs vakasının ortaya çıkmasından bu yana geçen bir haftada internet trafiğinini yüzde 30 arttığını söyledi. Şirket olarak her türlü senaryoya hazırlıklı olmalarına karşın bu dönemde eğitim ve işlerin aksamaması için kullanıcıları gereksiz şekilde video paylaşmamaları konusunda da uyaran Kıraç, "Özellikle sosyal medya ve WhatsApp gibi mecralarda video paylaşımlarından kaçınmak gerekiyor. Eğer olağanüstü bir trafik olursa risklerle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

korornavirüs internet
HABERTURK.COM / İHA

Koronavirüs ile sosyal mesafelendirme kapsamında insanların evlerine kapanması ve şirketlerin de birer birer evden çalışma modeline geçmesi internet trafiğini ciddi oranda artırdı. Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakasının açıklandığı geçen haftadan bu yana veri trafiğinin yüzde 30 arttığını belirten Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kıraç, eğitim ve işlerin aksamaması için kullanıcıları gereksiz şekilde video paylaşmamaları konusunda da uyardı.

Koronavirüsün salgına dönüşmesi endişesiyle okullar tatil edilerek uzaktan eğitime geçilirken, firmaların da yavaş yavaş evden çalışmaya yöneldiğini bu dönemde Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyleyen Kıraç, şunları söyledi:

"İnsanlar virüsün yayılmasını engellemek için evlere kapanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alıyor, firmalar evden çalışmaya başlıyor. İnternet trafiğinde yüzde 30’luk bir artış söz konusu. İspanya’da bir araya gelen telekom operatörleri bir açıklama yaptı. Gereksiz video ve dosya paylaşımı yapmayın diye. İnternet yollarını öğrencilere bırakın. Normal akışında devam etsin.”

'VİDEO PAYLAŞMAKTAN KAÇININ'

Türk Telekom olarak abonelerine gereksiz şekilde trafiği artırmamalarını önerdiklerini belirten Kıraç, “Özellikle sosyal medya ve WhatsApp gibi mecralarda video paylaşımlarından kaçınmak gerekiyor. Eğer olağanüstü bir trafik olursa risklerle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle de evden çalışma gibi tedbirlerin artmasıyla birlikte müşterilerimizin sabit veri kullanımının arttığına dikkat çekti. Rerolle, "Altyapımız bu artışlara hazır. Gerekli kapasite artırımlarını da yapıyoruz. Şimdiye dek herhangi bir performans sorunu yaşamadık. Yaşanmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEYE TALEP PATLADI

Turkcell de koronavirüsle birlikte anlık iletişim platformu BiP üzerinden görüntülü görüşme oranında iki kat artış yaşandığına dikkat çekti.

Virüsle birlikte veri kullanımının arttığına değinen Turkcell yetkilileri, şunları ifade etti:

"Turkcell olarak müşterilerimize sunduğumuz birçok dijital ürün ve servislerimiz aynı zamanda evden çalışma koşullarında işlerin daha kolay yürütmesine yardımcı oluyor. Bu hizmetlerden biri de Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu BiP. Kullanıcılarına mesajlaşma ve görüntülü görüşme seçenekleri sunan BiP, evinden çalışanlara 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkânı tanıyor. Şirketlerin çalışanlarına evde çalışmaya yönlendirmeye başlamasından bu yana BiP’in görüntülü görüşmelerinde yüzde 90’lık bir artış yaşandı. Toplam internet trafiğinin de yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz."

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