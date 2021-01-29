Vaka bulunmayan Kuzey Kore'de şaşırtan iddia! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanları tarafından batılı devletlerden ele geçirilen aşı geliştirme ve üretimiyle ilgili bilgilerle kendi koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirdiği öne sürüldü.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Daily NK gazetesinin haberinde, Kim Il Sung Üniversitesi'nde çalışmaları devam eden aşıda birinci ve ikinci faz denemelerinin tamamlandığı ifade edildi.

KUZEY KORE BUGÜNE KADAR HİÇ VAKA BİLDİRMEDİ

Kuzey Kore hala ülkede doğrulanmış Kovid-19 vakası olmadığını iddia ederken, haberde Kuzey Koreli yetkililerin koronavirüse benzer semptomları gösteren hastalar üzerinde aşı testleri yaptığını öne sürdü.

Aşının geliştirilmesiyle ilgili bilgilerin ise Kuzey Koreli yetkililerin yakın zamanda kurduğu, aşı geliştirme teknolojisi dahil olmak üzere koronavirüs hakkında bilgi çalmaya adanmış yeni bir 'bilgisayar korsanlığı organizasyonu' tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz yıl Çin ile sınırını kapatan Kuzey Kore'de bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmediği iddia ediyor. Bu yüzden, ülkede aşılama takvimin nasıl ilerleyeceği belirsiz.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Kore'de toplu taşıma ve şehirler arası ulaşımın katı bir şekilde kısıtlandığını, beşten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını söylüyor.

COVİD-19 İÇİN İSTİHBARAT BİRİMİ

Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlığı iddiaları, geçen yıl şu an kullanılmakta olan herhangi bir aşı onaylanmadan önce Microsoft'un 'Lazarus Grup' adlı operasyonuyla ortaya çıkmıştı.

Daily NK'ya konuşan Kuzey Koreli kaynak, iktidar partisinin aşılar da dahil olmak üzere Covid-19 hakkında istihbaratı ele geçirmek için 'Bureau 325' adlı özel bir birim kurduğunu söyledi.

Doğrudan merkez komitesinden emir alan 'Bureau 325' birimi, Kim'in etkili kardeşi Kim Yo-Jong'a rapor verdiği ifade edildi.