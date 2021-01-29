Vaka bulunmayan Kuzey Kore'de şaşırtan iddia!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaÇALMIŞLAR| Son dakika: Kuzey Kore hakkında flaş AŞI iddiası
ABONE OL

Koronavirüs vakası bulunmayan Kuzey Kore'de şaşırtan aşı iddiası!

Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlarıyla batılı devletlerin üretim verilerini ele geçirerek kendi aşısını ürettiği öne sürüldü. Bugüne kadar hiç koronavirüs vakası açıklanmaya ülkede, aşı denemelerinde birinci ve ikinci fazların tamamlandığı belirtildi.

ÇALMIŞLAR| Son dakika: Kuzey Kore hakkında flaş AŞI iddiası
Vaka bulunmayan Kuzey Kore'de şaşırtan iddia!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / DHA

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanları tarafından batılı devletlerden ele geçirilen aşı geliştirme ve üretimiyle ilgili bilgilerle kendi koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirdiği öne sürüldü.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Daily NK gazetesinin haberinde, Kim Il Sung Üniversitesi'nde çalışmaları devam eden aşıda birinci ve ikinci faz denemelerinin tamamlandığı ifade edildi.

KUZEY KORE BUGÜNE KADAR HİÇ VAKA BİLDİRMEDİ

Kuzey Kore hala ülkede doğrulanmış Kovid-19 vakası olmadığını iddia ederken, haberde Kuzey Koreli yetkililerin koronavirüse benzer semptomları gösteren hastalar üzerinde aşı testleri yaptığını öne sürdü.

Aşının geliştirilmesiyle ilgili bilgilerin ise Kuzey Koreli yetkililerin yakın zamanda kurduğu, aşı geliştirme teknolojisi dahil olmak üzere koronavirüs hakkında bilgi çalmaya adanmış yeni bir 'bilgisayar korsanlığı organizasyonu' tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz yıl Çin ile sınırını kapatan Kuzey Kore'de bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmediği iddia ediyor. Bu yüzden, ülkede aşılama takvimin nasıl ilerleyeceği belirsiz.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Kore'de toplu taşıma ve şehirler arası ulaşımın katı bir şekilde kısıtlandığını, beşten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını söylüyor.

COVİD-19 İÇİN İSTİHBARAT BİRİMİ

Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanlığı iddiaları, geçen yıl şu an kullanılmakta olan herhangi bir aşı onaylanmadan önce Microsoft'un 'Lazarus Grup' adlı operasyonuyla ortaya çıkmıştı.

Daily NK'ya konuşan Kuzey Koreli kaynak, iktidar partisinin aşılar da dahil olmak üzere Covid-19 hakkında istihbaratı ele geçirmek için 'Bureau 325' adlı özel bir birim kurduğunu söyledi.

Doğrudan merkez komitesinden emir alan 'Bureau 325' birimi, Kim'in etkili kardeşi Kim Yo-Jong'a rapor verdiği ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa'da mutasyonlu koronavirüs vaka sayısı günlük 2 bine çıktı
DÜNYAFransa'da mutasyonlu vaka günlük 2 bine yükseldi
BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs aşısı oldu
DÜNYABM Genel Sekreteri, Kovid-19 aşısı oldu
Twitter İspanya'da İslam karşıtı aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı
DÜNYATwitter İspanya'da İslam karşıtı partinin hesabını ...
BM'den Libya'daki tüm yabancı güçlerin geri çekilmesi çağrısı
DÜNYABM'den Libya çağrısı
Lübnan'da devam eden gösterilerde 100'den fazla kişi yaralandı
DÜNYALübnan'daki gösterilerde 100'den fazla kişi ...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kamerun'a başsağlığı mesajı
DÜNYADışişleri Bakanlığı'ndan Kamerun'a başsağlığı ...
BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya şirketlerinin gücünün endişe verici olduğunu söyledi
DÜNYAGuterres'ten sosyal medya açıklaması: Endişe verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı ülkelerinin kendi sorunlarının çözümüne odaklanmaları gerekiyor
DÜNYARusya'dan Batılı ülkelere Navalny tepkisi!
ABD Başkanı Biden, sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
DÜNYAABD Başkanı Biden, sağlık sistemine yönelik iki ...
SON DAKİKA! KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapanıyor
DÜNYAÜlkede kapanma kararı alındı