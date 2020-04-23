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Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Çocukları nasıl etkiliyor?

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Serinin 2. bölümünde salgın ve karantina sürecinin çocukları nasıl etkilediğini ve ebeveynlerin nelere dikkat etemesi gerektiğini Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner anlatıyor.

Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Çocukları nasıl etkiliyor?
BBC TÜRKÇE

https://www.youtube.com/watch?v=b79UmVB-Ck0&feature=youtu.be

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin 2. bölümünde salgın ve karantina sürecinin çocukları nasıl etkilediğine bakıyoruz... Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner, çocukların verebileceği ruhsal tepkileri ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktaları anlatıyor.

  • 1. BÖLÜM: Salgın ve karantinaya nasıl psikolojik tepkiler vermemiz olası?
- BBC
  • BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
  • TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
  • HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
  • COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
  • SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
  • KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
  • PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?

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