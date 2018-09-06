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Korumaları öldü, terörist Mihraç Ural ağır yaralandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği 2013’teki bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’deki askeri muhaliflerin Lazkiye kırsalında düzenlediği suikast sonucu ağır yaralandı.

06.09.2018 - 18:54 | Güncelleme: AA

Lazkiye kırsalında dün akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ebu Amara Özel Timi, Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün elebaşı ve Reyhanlı'da 2013’te düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural'ın da bulunduğu konvoyu el yapımı patlayıcılarla hedef aldı.

Muhalif grubun sosyal medya hesabından suikast girişimine ilişkin yapılan açıklamada, THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Ural'ın konvoyuna yönelik patlayıcı düzenekle saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Patlamada, terörist Miraç Ural'a yakın iki korumanın öldüğü, kendisinin de ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Esad rejimine hizmet eden milislerin (Şebbiha) komutanı Ural, Suriye’nin Türkiye’ye sınır Lazkiye vilayetinde, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında kalan ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

Baas rejiminin, tarihi Türkmen coğrafyasını Lazkiye'nin Rabia, Kastal ve Ayn el-Beyda ilçeleri arasında böldüğü Bayırbucak bölgesi, "bayır" olarak nitelenen kırsaldaki Türkmendağı ve "bucak" olarak bilinen ovalık alandan oluşuyor.

Gerek Ural'a bağlı milislerin gerek diğer rejim güçlerinin Türkmendağı’ndaki muhaliflere saldırıları 2015 sonbaharında tırmanmıştı.

Türkmendağı mıntıkasına büyük ölçüde Türkmen gruplardan oluşan silahlı muhalif gruplar hakimken, bu saldırılar sonucu denge, rejim güçleri lehine dönmüştü.

Bölgenin ovalık kesimini kontrol eden Esad rejimine bağlı milis güçler Türkmendağı’nı da büyük ölçüde ele geçirmişti.

Hatay'ın Yayladağı sınır kapısının karşısında Keseb ve deniz kıyısındaki Basit köylerinin bulunduğu ovalık alan, Ural'ın elebaşı olduğu Suriye Direniş Örgütü'nün (Mukaveme Suriye) hakimiyetinde bulunuyor.

ESAD AİLESİYLE 34 YIL

1956 Antakya doğumlu olan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti.

Ural, Esad ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad'in kardeşi Cemil Esad ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağı ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.

Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda geçti.

Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın eylemi Suriye istihbaratıyla planladığı tespitine yer verilirken, saldırılarda bizzat yer aldığı, olayın 5 firari sanığıyla Suriye'de bulunduğu kaydedilmişti.

Suriye Direnişi Örgütü elebaşısı Ural, 1970'de kurulan yasa dışı Türkiye Halk Partisi Cephesi'nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKP-C/Acilciler Örgütü'nün de kurucuları arasında yer alıyor. Ural, uzun yıllar Acilciler grubunun önde gelen yöneticilerinden oldu.

 

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