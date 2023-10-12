Kosova - İsrail maçı ertelendi Kosova ile İsrail arasındaki EURO 2024 Eleme maçı ertelendi. 15 Ekim'de oynanması gereken müsabaka için UEFA'dan yapılan açıklamada İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurtdışına çıkmasına şu anda izin vermemesi nedeniyle erteledi" ifadeleri kullanıldı. UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları ertelemişti

Anadolu Ajansı Giriş: 12.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:21 facebook

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