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Haberler Dünya Kosova-Sırbistan gerilimi savaşa dönüşür mü?
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: (Kosova-Sırbistan geriliminde) Bir savaş öngörmüyorum

Kosova-Sırbistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, gerilimin savaşa dönüşme ihtimalini görmediğini söyleyerek "Barışı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Kosova-Sırbistan gerilimi savaşa dönüşür mü?
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AA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerilimin bir savaşa dönüşme ihtimalini öngörmediğini, tüm zorlukların üstesinden gelmeyi umduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Vucic, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde bölgede Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerilime değinen Vucic, "Umarım bölgede istikrar ve barışı koruyabiliriz." dedi.

Bu konuda WEF'e katılan bazı ülkelerle de farklı görüşlere sahip olduklarını belirten Vucic, diğer ülkelerdeki sorunları ele alırken, her zaman BM Sözleşmesi ve BM kararına uymak ve saygı duymak zorunluyken Sırbistan ve Sırbistan'ın toprak bütünlüğü hakkında tartışmaya başlandığında konunun bu yönüyle ele alınmadığını söyledi.

"BARIŞI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Vucic, "Böyle olursa o zaman kim BM Sözleşmesi'ni ve kararını ciddiye alır. Ancak yine de (Balkanlar'da) istikrarı ve barışı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. (Kosova-Sırbistan geriliminde) Bir savaş öngörmüyorum. Umarım tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman farklı konularda konuşuyorum, bu konuyu (Kosova-Sırbistan gerginliği) ve diğer konuları da kendisiyle görüşmeye hazırım." diyen Vucic, Erdoğan'ı, Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili farklı duruşlara sahip olsalar da Sırbistan'ın gerçek dostu olarak gördüklerini söyledi.

Vucic, Kosova ile gerginliği tartışmaya, zor zamanları nasıl aşacaklarını ve (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) buna katkısının neler olabileceğini görmeye hazır olduklarını da söyledi.

TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER VURGUSU

Türkiye ile çok iyi ilişkilerinin olduğuna işaret eden Vucic, ilişkileri daha da geliştirmek için birçok farklı alanda beraber çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vucic, Türkiye ile askeri teknik düzeyde çok daha yakın iş birliği yapma isteklerini dile getirdiklerini aktardı. Vucic, Kosova konusu ve diğer bazı alanlardaki sorunları çözdüklerinde Türkiye ile yapacak çok şeyleri olduğundan emin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Vucic, bunun yanı sıra Bayraktar TB2'lerin hem Sırbistan'a hem de Kosova'ya satılmasının kendileri için kabul edilemez olduğunu belirterek "Ayrıca biz Türkiye'den Bayraktar 2'nin yanı sıra birçok farklı askeri malzeme de almak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

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