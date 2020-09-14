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Kovid-19 nedeniyle feribot trafiğinin durdurulduğu Hong Kong’a yunuslar geri döndü

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle dışarıdaki insan yoğunluğu azaldığı için özellikle denizlerde yaşayan hayvanlar kıyılara daha çok yaklaşabiliyor. Bilim insanları Hong Kong'da da yüksek hızlı feribot trafiği azaltıldığı için bölgede görülen yunusların sayısının arttığını söyledi.

Hong Kong

Koronavirüsten dolayı Hong Kong çevresinde yüksek hızlı feribot trafiğinin durmasının ardından nadir olarak görülen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hint-Pasifik kambur yunusların sayısında artış gözlemlendi.

St. Andrews Üniversitesi'nden deniz bilimci Lindsay Porter, Çin'in beyaz ve pembe yunusları olarak da bilinen memeli hayvanların Hong Kong ile Makao arasında gidip gelen feribotlardan uzak durmak için gelmekten vazgeçtikleri İnci Nehri Deltası’nın bazı bölümlerine geri döndüğünü söyledi.

Feribot trafiğinin durdurulduğu geçen mart ayından itibaren bölgeye gelen yunusların sayısında yüzde 30'a kadar artış tespit edildiğini belirten Porter, bunun su altı gürültüsünün yunusların davranışlarını nasıl etkilediğini araştırmak bir fırsat oluşturduğunu anlattı.

30 yıldır yunusları araştıran Porter, bölgenin eskiden çok gürültülü olduğunu belirterek, “Hong Kong'un en yoğun geçitlerden biri olan bu sular artık çok sesi hale geldi” ifadelerini kullandı.

'BEKLENENDEN DAHA HIZLI ADAPTE OLDULAR'

Küçük plastik bir tekneden su altında yerleştirdiği mikrofonlar ve drone'larla yunusları takip eden Porter, yunusların beklenenden daha hızlı bir şekilde sakin çevreye alıştığını, bu stres faktörlerinin ortadan kalkması durumunda nüfuslarının hızlı bir şekilde artama ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Hong Kong hükümetinin 2019 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, 52 yunusun bölgeye girdi. Ancak Porter, gerçek sayının bundan biraz daha fazla olabileceğine inanıyor.

'BU TÜRÜN YAVŞ YAVAŞ YOK OLUŞUNU ARAŞTIRDIĞIMIZI BİLİYORUM'

"Bazen bu türün yavaş yavaş yok oluşunu araştırdığımızı hissediyorum. Bu da gerçekten üzücü" diyen Porter, eğer buradaki nüfus azalması durdurulamazsa bile, bu araştırma diğer yerlerdeki yunuslara yardımcı olabileceğini söyledi.

İnci Nehri halicinde 2 bine yakın yunusun bulunduğu tahmin ediliyor.

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