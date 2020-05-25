Kovid-19 nedeniyle işleri durgunlaşan işletmeci, kendini ihtiyaç sahiplerine yardıma adadı - KAJANG

AA

Eyalete bağlı Kajang kentinde Satay Putera Kajang restoranını işleten Wong Yew Kai, Kovid-19 tedbirlerinden ötürü 2 aydan fazladır kapalı olan restoranında, çalışanlarıyla birlikte hazırladığı yemek ve kurabiyeleri, bölgede görevi başındaki sağlık çalışanları ve ihtiyacı olan ailelere dağıtıyor.Wong, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlamasından bu yana virüsle mücadelede kritik rol oynayan sağlık çalışanlarına ve 16 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının ardından geliri azalan ailelere yardımda bulunmak için bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.- "Sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek istiyoruz"Kovid-19 salgınına herkes gibi hazırlıksız yakalandıklarını belirten Wong, "İlk bir hafta neredeyse hiçbir faaliyet yapamadık. Sadece birkaç sipariş aldık. Daha sonra çalışanlarımla bir araya gelip bu süreçte nasıl faydalı olabileceğimizi konuştuk ve kendi çapımızda bir yardım kampanyası başlatmaya karar verdik." dedi.Wong, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle restoranın 10 kilometre etrafına dağıtımda bulunabildiklerini ifade ederek, "Sağlık çalışanlarına bedava yemek ve kurabiye verdiğimizi farklı platformlarda duyurduk. Daha sonra bu muhitteki ihtiyaç sahiplerini tespit ettik. Her gün yaptığımız erişte, pilav ve kurabiyeleri paketleyip sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık." şeklinde konuştu.Ramazan ayında daha fazla yorulan sağlık çalışanlarının yemek yardımlarından oldukça memnun kaldığını gözlemlediğini vurgulayan Wong, "Görevi başındaki sağlık çalışanları, asker ve polisler işleri bittikten sonra evine yorgun dönüyor. Çoğu personel belki de yemek hazırlayacak vakit bulamıyor. Bu insanların yükünü biraz olsun hafifletmek istiyoruz." diye konuştu.Wong, yemek dağıttıkları ailelerden de çok olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi ve "Sokağa çıkma yasağının ramazan ayına denk gelmesi ihtiyaç sahibi aileleri özellikle sevindirdi. Aynı zamanda farklı dine mensup vatandaşlar da gönderdiğimiz yemek yardımlarından çok memnun kaldı." ifadelerini kullandı.- "20 kişiye İngilizce dersi verdik"Wong, kısmi sokağa çıkma yasağı süresince boş kalan restoranı, bedava İngilizce dersleri için de kullandıklarının altını çizdi.Şimdiye kadar İngilizcesini geliştirmek isteyen yaklaşık 20 kişiye ders verdiklerini açıklayan Wong, şöyle devam etti:"Genellikle kuryelik yapan mahalle sakinlerine ders veriyoruz. Müşterileriyle birebir irtibat halinde oldukları için İngilizcelerini ilerletmek zorundalar. Salgın zamanını fırsat bilerek bu arkadaşlarımıza da yardımcı olmak bizim için çok memnun edici."Wong, restoran çalışanları olarak Malezya'nın Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Umarız bir an önce Malezya'da ve dünyada Kovid-19 salgını son bulur ve bu zor günlerde yaptığımız yardım faaliyetleri bize güzel bir hatıra olarak kalır." dedi.