Kovid-19 önlemleri - MALATYA

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Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde kent genelinde 65 yaş ve üssü sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim eden jandarma ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da kaymakamlıkların Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan gıda kolilerini de teslim etti..Jandarma kırsal mahallelerde bazı engelli vatandaşlarında ilaç taleplerini tedarik etti.