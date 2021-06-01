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Kovid-19'u yenen öğretmenden tedavi gördüğü hastanedeki doktorlara ziyaret

Adana'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen tarih öğretmeni Şule Güvercin, tedavi gördüğü hastanedeki hekimleri ziyaret etti.

Kovid-19'u yenen öğretmenden tedavi gördüğü hastanedeki doktorlara ziyaret
AA

Kozan Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni 45 yaşındaki Güvercin, mart ayında yakalandığı hastalık nedeniyle durumu ağırlaşınca Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada entübe edilen Güvercin, tedavisi tamamlanınca taburcu edilmesinden iki ay sonra Başhekim Çağlar Bozkurt ve tedavisinde yer alan yoğun bakım ünitesinde görevli doktor Esra Süt Yıldız ile buluştu.

Güvercin, ziyarette, tedavisinde görev alan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yoğun bakım servisinde 10 gün entübe edilmesinin ardından 5 gün de serviste kaldığını ifade eden Güvercin, şunları söyledi:

"Ben bu hastalığın bu kadar ağır olacağını hayal bile etmezdim. Herkese çok dikkatli olmalarını, teşhisinde gecikmemelerini öneririm. Ben bu konuda biraz gecikmiştim. Yoğun bakımda yattığımda o zaman doktor ve hemşirelerin nasıl özverili çalıştığını gördüm. Ben bu kadar zor koşullarda olduğunu hayal bile etmezdim. Atatürk’ün dediği gibi “Beni Türk hekimlerine emanet edin” sözünün ne denli önemli ve doğru olduğunu gördük. Tüm sağlık çalışanlarına emeklerine özverilerine çok teşekkür ediyorum.”

Doktor Yıldız da hastalık nedeniyle genç, yaşlı birçok hastayı kaybettiklerini, 1,5 yıldır zor günler yaşadıklarını belirtti.

Yıldız, şunları söyledi:

"Pandemiyle çok farklı bir hayat başladı bizim için. O hastaların nefes alamadığını görmek... Hastayı da tedavi sonrası sağlıklı görebilmek bizim için çok mutluluk verici. Bir de bunun duygusal boyutu var. Bir dönem her nöbetimde 4 hasta kaybediyordum. Çok zor bir süreç. İnşallah aşının etkilerini görmeye başladık. Bu süreci maske mesafe ile tedbirler ve aşı ile atlatacağız.”

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Çağlar Bozkurt da tüm hekimlerin gecesini gündüze katarak çalıştığını belirterek, “Siz hastalarımızı böyle görünce çok mutlu oluyoruz. Büyük bir emek var. Hem hastalarımız hem hekimlerimiz hem sağlık çalışanlarımız çok büyük emek veriyor. Hastalarımızı böyle görmek bizleri çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

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