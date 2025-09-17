Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

        Muğla'da Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:15
        Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

        Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.

