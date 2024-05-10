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        Haberler Gündem Kozan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Güncel haberler

        Kozan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 23:19 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:19
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        İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Kadirli Karayolu Faydalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Ahmet Ağaçdelen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan sürücü Ahmet Ağaçdelen ile Mustafa Talha Durmuş (24), Abdussamed Yiğit (26), Osman Efe Ağaçdelen (15), Adem Yiğit (59) ve Esme Durmuş (54), itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ağaçdelen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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