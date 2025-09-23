2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. Bu yıl sınava 127 bin 307 aday başvuru yaptı. Oturumlar, 30 farklı ilde, 35 sınav merkezinde, 345 bina ve 4 bin 538 salonda gerçekleştirildi. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte adayların gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih yer aldı. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi kapsamında üç oturum gerçekleştirildi. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavların tamamlanmasının ardından şimdi tüm dikkatler sonuçların ilan edileceği tarihe yöneldi. KPSS Alan Bilgisi sonuçlarının hangi gün açıklanacağına ilişkin ise ÖSYM’nin sınav takvimi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte merak edilenler...
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, dün ve bugün yapılan 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 24 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ